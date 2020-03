Bundesumweltministerin erlaubt klima- und umweltbelastende Entsorgung von Kühlschränken

Deutsche Umwelthilfe kritisiert Entwurf zur Neuregelung der

Kühlgeräteentsorgung als wirkungslos – Unsachgemäßes Kühlgeräterecycling

verursacht vermeidbare Klimagasemissionen von umgerechnet bis zu 600.000 Tonnen

CO2 pro Jahr – Unwirksame Neuregelung der

Abfallbehandlungs-Verwaltungsvorschrift zum Kühlgeräterecyclings erlaubt

Recyclern weiterhin klimaschädlichen Umgang mit ausgedienten Kühlgeräten-

Festlegung Europäischer Entsorgungsstandards per Gesetz notwendig

Die neue von Bundesumweltministerin Svenja Schulze geplante Regelung zur

Kühlgeräteentsorgung beendet weder unsachgemäße Entsorgungspraktiken, noch die

dadurch resultierende Freisetzung von bis zu 600.000 Tonnen unnötiger

CO2-Äquivalente pro Jahr. Die Verwaltungsvorschrift zur Abfallbehandlung

(Abfallbehandlungs-VwV) kritisiert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) daher als

wirkungslos. In kaum einem anderen EU-Staat sind die Anforderungen an das

Kühlgeräterecycling derart niedrig und die Spielräume zum Betrügen so groß wie

in Deutschland. In alten Kühlgeräten schlummern extrem klimaschädliche

FCKW-Gase, die bei ungemäßer Entsorgung in die Atmosphäre entweichen.

“Wenn Umweltministerin Svenja Schulze die eigenen Klimaschutzziele ernst nimmt,

muss sie die Vorschriften für die Kühlgeräteentsorgung in Deutschland auf ein

europäisches Qualitätsniveau heben. Wir unterstützen Verfassungsbeschwerden für

mehr Klimaschutz, um genau solche untragbaren Zustände zu ändern. Das

Kühlgeräterecycling mit vielen Ausnahmen in einer durchsetzungsschwachen

Verwaltungsvorschrift regeln zu wollen, ist ein Skandal und schreibt einen

Entsorgungsnotstand auf Kosten des Klimas fest”, kritisiert die Stellvertretende

DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.

Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 3 Millionen Kühlschränke ausgemustert.

Knapp die Hälfte dieser Geräte enthalten noch immer FCKW oder andere F-Gase,

obwohl diese wegen ihrer Schädlichkeit für die Ozonschicht und das Klima bereits

verboten sind. Da die im Kühlmittel und der Isolierung enthaltenen FCKW eines

Kühlschranks ein Treibhauspotential von 2,7 Tonnen CO2 besitzen, kommt es hier

zu enormen Klimagasemissionen, wenn bei der Entsorgung nicht sachgemäß

vorgegangen wird.

Der vom Bundesumweltministerium vorgelegte Entwurf der Abfallbehandlungs-VwV

sieht trotzdem erst fünf Jahre nach Inkrafttreten eine Verschärfung der

aktuellen Regeln für alte und damit besonders bedenkliche Entsorgungsanlagen

vor. Damit würde die bisherige zweifelhafte und klimaschädliche

Entsorgungspraxis von Altanlagen jahrelang fortgesetzt. Moderne

Entsorgungsanforderungen werden in der Verwaltungsvorschrift nur bruchstückhaft

übernommen, sodass weiterhin große Spielräume für unsachgemäße Praktiken

bestehen.

Länder wie Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Irland und die Schweiz

sind Vorzeigebeispiele und haben die wirksamen europäischen Mindeststandards EN

50625-2-3 und TS 50625-3-4 zum Kühlgeräterecycling gesetzlich festgelegt oder

über ihre nationalen Rücknahmesysteme verbindlich vorgegeben. Die DUH fordert

auch in Deutschland eine gesetzliche Festschreibung der europäischen

Recyclingstandards EN 50625-2-3 und TS 50625-3-4. Nur dies kann die

katastrophale Entsorgungssituation von Kühlgeräten und die unnötige Freisetzung

klimaschädlicher FCKW-Gase beenden. Schnell umsetzbar wäre das beispielsweise im

Elektrogerätegesetz oder in der geplanten Behandlungsverordnung.

“Entnimmt eine Recyclinganlage weniger klimaschädliche Gase als gesetzlich

vorgegeben, wird nach der geplanten Verwaltungsvorschrift vom Anlagenbetreiber

lediglich eine Erklärung für die schlechten Werte erwartet, ohne eine

Verbesserung in einem vorgegebenen Zeitraum zu fordern. Notwendig wäre jedoch,

die Anlage sofort außer Betrieb zu nehmen und sie erst wieder arbeiten zu

lassen, wenn nachweislich sichergestellt wird, dass die Klimagase korrekt

zurückgewonnen und zerstört werden”, sagt der Stellvertretende DUH-Leiter für

Kreislaufwirtschaft Philipp Sommer.

Aus Sicht des Umwelt- und Verbraucherschutzverbands ist es nicht

nachvollziehbar, warum nach dem Willen von Umweltministerin Schulze in der

geplanten Behandlungsverordnung detaillierte Entsorgungsstandards für andere

problematische Elektrogeräte wie Bildschirme und Lampen festgelegt werden

sollen, aber ausgerechnet nicht für die besonders klimaschädlichen Kühlgeräte.

Nach Einschätzung der DUH ist es besonders bedenklich, dass nach der

Abfallbehandlungs-VwV lokale Behörden jederzeit Ausnahmen bei den

Entsorgungsanforderungen zulassen können. Zudem kann keine neutrale Überprüfung

von Kühlgeräteentsorgungsanlagen sichergestellt werden, wenn die

Anlagenbetreiber selbst den Prüfer auswählen und bezahlen. Aus Sicht der DUH

sollten die Prüfer auf keinen Fall durch die überprüften Anlagenbetreiber,

sondern durch die Behörden beauftragt werden. Zudem sollten Prüfer eine Anlage

nur zwei Mal in Folge kontrollieren dürfen und ihre Berichte veröffentlichen

müssen.

