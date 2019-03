CARE verleiht Integrationspreis an Schülerinnen und Schüler / Rap-Song, Kulturcafé und Lernkanal: Auszeichnungen an Schulen in Köln, Gelsenkirchen, Bad Schwalbach und Neutraubling

Sperrfrist: 22.03.2019 18:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Zum zweiten Mal hat die Hilfsorganisation CARE mit freundlicher

Unterstützung der Deutsche Bank Stiftung heute ihren

KIWI-Integrationspreis an fünf besonders engagierte Schülerprojekte

verliehen. Im CARE-Projekt „KIWI – Kinder und Jugendliche Willkommen“

haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, wie sie die Integration

von Kindern mit Flucht- und Migrationsgeschichte konstruktiv

mitgestalten können.

Die Gewinnerprojekte waren dabei so kreativ wie verschieden: So

rief die Adolph-Kolping-Schule in Köln das „Team Willkommenshelfer“

ins Leben und produzierte einen „Deutschland-Rap“. Die Hauptschule am

Dahlbusch (Gelsenkirchen) gründete mit dem „Dahl-Tube“ einen

Lernkanal rund um die Themen Schule und Beruf. Die

Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach rief mit dem „Fit for

Culture Café II“ ein interkulturelles Schülercafé mit zahlreichen

integrativen Angeboten ins Leben und die Mittelschule in Neutraubling

brachte mit einem theaterpädagogischen Projekt persönliche

Geschichten auf die Bühne.

CARE-Präsident Prof. Dr. Winfried Polte überreichte am Abend im

Hochhaus der Deutschen Bank in Frankfurt die Preise und betonte: „Das

Engagement der Schülerinnen und Schülern, sich für die Integration

ihrer Mitschüler einzusetzen, ist beachtenswert. Egal ob mit einem

interkulturellen Schülercafé, Rap-Musik oder als Willkommenshelfer:

Die Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass sie Integration

verstanden haben.“

Dr. Kristina Hasenpflug, Geschäftsführerin der Deutsche Bank

Stiftung, die das CARE-Projekt KIWI unterstützt, ergänzt: „Wir setzen

uns dafür ein, dass junge Menschen ihr Potential frei entfalten

können. Die Schülerinnen und Schüler haben mit ihren kreativen

Projekten bewiesen, dass sie dieses Potential besitzen und

Beachtliches für die Integration junger Menschen leisten können.“

Neben der Auszeichnung mit dem CARE-Integrationspreis erhalten die

Schulen auch eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 1.000 Euro für

ihre Projekte.

Hintergrund: KIWI steht für Kultur, Integration, Werte und

Initiative und umfasst neben Lehrerfortbildungen und einem

umfangreichen, praxiserprobten Materialordner für den Unterricht auch

Schülerworkshops. Dabei zielt das CARE-Projekt, das 2016 startete,

darauf ab, mit individuell auf die Bildungseinrichtungen

zugeschnittenen Workshops die schulische Integration zu begleiten.

KIWI richtet sich bewusst sowohl an Jugendliche mit, als auch ohne

Migrationsgeschichte, um das Zusammenleben zu stärken. CARE wird KIWI

auch in den nächsten Jahren bundesweit anbieten. Die Teilnahme ist

für Schulen und deren Lehrkräfte kostenfrei.

Pressekontakt:

Rückfragen bitte an:

CARE Deutschland e.V.

Tim Bieler

Tel: 0228 975 63 42

bieler@care.de

Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell