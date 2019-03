Frankfurter Rundschau: Trumps destabilisierendes Tweet

Mitten in dieses Wespennest hat US-Präsident

Donald Trump gestoßen, in dem er ohne Rücksprache mit den Verbündeten

per Twitter erklärte, nach 52 Jahren sei es für die USA Zeit, die

Souveränität Israels über den Gebirgszug anzuerkennen. Der

Hauptadressat des Tweets ist Israels Premierminister Benjamin

Netanjahu. Er kommt nächste Woche nach Washington und muss sich am 9.

April einer äußerst kritischen Parlamentswahl stellen. Tatsächlich

werden Israels Nachbarn die Grenzverschiebung kaum tatenlos

hinnehmen. Die erbosten Proteste der Türkei, des Iran und Syriens

vermitteln einen Vorgeschmack auf die drohende weitere

Destabilisierung der Region. Trumps Vorstoß ist Wasser auf die Mühlen

radikaler Islamisten. Die Billigung der Landnahme könnte Israels

Rechte ermuntern, ihren Traum von einer Annexion des dichtbesiedelten

Westjordanlands umzusetzen. Das wäre dann das Ende der

Zweistaatenlösung und könnte einen neuen Krieg auslösen.

