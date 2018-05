CARE zur Konferenz der Unionsfraktion: „Wertekunde für alle in den Regelunterricht“ Integration heißt nicht einseitige Anpassung

Die Hilfsorganisation CARE übt Kritik an dem

Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion, dem Regelunterricht einen

„Wertekundeunterricht für Flüchtlingskinder“ vorzuschalten. Der

Vorschlag soll bereits heute bei Konferenz der Unionsfraktionschefs

verabschiedet werden.

„Der Vorschlag der Unionsfraktion ist Ausdruck eines überholten

Integrationsverständnisses und Unkenntnis der schulischen Realität in

Deutschland“, sagt Thomas Knoll, der das bundesweite schulische

Integrationsprojekt KIWI von CARE leitet. „Neben dem familiären

Umfeld ist der Regelunterricht an Schulen die wesentliche Institution

zur Vermittlung von Werten bei Kindern und Jugendlichen – und zwar

egal, ob sie eine Fluchtgeschichte haben oder in Deutschland geboren

sind.“

CARE kritisiert besonders, dass mit diesem Vorschlag suggeriert

wird, dass Kinder und Jugendliche mit Fluchtgeschichte einen

Nachholbedarf hätten, und selbst keinerlei positiven Beitrag zum

neuen Zusammenleben einbringen könnten: „Integration wird nicht zum

ersten Mal mit einseitiger Anpassung falsch übersetzt. Dabei ist doch

gerade die gemeinsame Reflektion darüber, wie wir in und außerhalb

der Schule miteinander umgehen wollen, der erste und wichtigste

Schritt zu gelungener Integration“, erklärt Thomas Knoll. „Nicht

umsonst hat der Lehrerverband darauf hingewiesen, dass die

Vermittlung von Werten generell für alle Kinder in der Schule

gestärkt werden müsse.“

CARE engagiert sich im Projekt KIWI – „Kinder und Jugendliche

Willkommen“ – seit Anfang 2016 für die schulische Integration und

erreicht bereits 300 Schulen bundesweit. Dabei steht der Begriff KIWI

für Kultur, Integration, Werte sowie Initiative. Das Projekt richtet

sich bewusst sowohl an Jugendliche mit als auch ohne Flucht- bzw.

Migrationsgeschichte, um das Zusammenleben zu stärken. Neben

Fortbildungen für Lehrkräfte bietet KIWI rund 150 Workshops und

Spiele aus dem Bereich der Wertebildung und dem sozialen Lernen an.

Außerdem fördert CARE schulische Integrationsprojekte, die von den

Jugendlichen selbst erdacht und durchgeführt werden. Die gelungensten

Projekte wurden im März 2018 erstmals mit dem KIWI-Integrationspreis

ausgezeichnet. Die Teilnahme ist für Schulen und deren Lehrkräfte

kostenfrei.

