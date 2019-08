Caritas international: „Helfer werden immeröfter zur Zielscheibe“ – Zum „Welttag der Humanitären Hilfe“ erinnert das Hilfswerk an entführte und ermordete Mitarbeiter

Besorgt ist Caritas international angesichts der

wachsenden Gefährdung von humanitären Helfern. In Hilfsprojekten des

Hilfswerkes des Deutschen Caritasverbandes waren im vergangenen Jahr

in Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik lokale Helfer

getötet worden. In Kolumbien wurde eine Friedensaktivistin entführt.

Insgesamt sind weltweit im Jahr 2018 laut dem aktuellen Aid Worker

Security Report weltweit 399 Helfer entführt, verletzt oder getötet

worden. Das sind 86 Gewaltopfer mehr als im Jahr zuvor. So viele wie

seit dem Jahr 2013 nicht mehr.

„Es ist in höchstem Maße besorgniserregend, dass unsere

humanitären Helfer immer öfter zur Zielscheibe von Angriffen werden,

denn dieser Trend gefährdet die Hilfe für notleidende Menschen

massiv“, erläutert Oliver Müller, Leiter von Caritas international.

Humanitäre Grundsätze würden von Kriegsparteien immer weniger

respektiert; insbesondere bei innerstaatlichen Konflikten. Eine Reihe

von Gewalttaten gegen Helfer, so Müller, entspringe einer politischen

oder ideologischen Agenda. In anderen Fällen wolle man sich

unliebsamer Augenzeugen entledigen oder verspreche sich von

Entführungen ein Geschäft.

Caritas international leistet unter anderem in den fünf weltweit

gefährlichsten Ländern Süd-Sudan, Syrien, Afghanistan, die

Demokratische Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik

humanitäre Hilfe. Oliver Müller: „Als Hilfsorganisation leben wir in

einem ständigen Zwiespalt: Wo die Hilfe am dringendsten gebraucht

wird, ist die Hilfe in der Regel zugleich am gefährlichsten. Es ist

ein stetiger Balance-Akt einerseits alles zu tun, damit so viel Hilfe

wie möglich zu den am stärksten Notleidenden gelangt, aber unsere

Helfer andererseits so effektiv wie möglich vor Gefahren zu

schützen.“

Seit 2009 wird jedes Jahr am 19. August der Welttag der

Humanitären Hilfe begangen. Es wird an diesem Tag der humanitären

Helfer gedacht, die weltweit im Einsatz für Menschen in Not ihr Leben

ließen.

