Caritas: Klimawandel trifft vor allem dieÄrmsten – Wetterbedingte Katastrophen nehmen zu – Stärkere Anstrengungen in der Vorsorge notwendig

Deutlich stärkere Anstrengungen in der

Katastrophenvorsorge fordert Caritas international, das Hilfswerk des

Deutschen Caritasverbandes, angesichts der deutlichen Zunahme

wetterbedingter Naturkatastrophen. Im Vorfeld des Klimagipfels in

Kattowitz sagte Peter Neher, Präsident des Deutschen

Caritasverbandes: „In unseren Hilfsprojekten erleben wir tagtäglich,

dass vor allem diejenigen sterben, denen Wissen und Geld fehlen, um

sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Diese Menschen

leben oft in besonders gefährdeten Flutungsgebieten von Flüssen oder

an abrutschgefährdeten Berghängen. Um ihr Leben zu schützen, brauchen

wir wirksame Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel.“

Die Zahl der Naturkatastrophen hat sich seit den 90er Jahren auf

heute durchschnittlich 350 pro Jahr verdoppelt. Zurückzuführen ist

das vor allem auf die steigende Zahl extremer Wetterereignisse wie

Wirbelstürme und Dürren, während die Zahl der geophysikalischen

Katastrophen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche konstant bleibt.

Um die Folgen des Klimawandels insbesondere für die Menschen im

globalen Süden einzudämmen, brauche es neben der Reduzierung der

Treibhausgase vor allem stärkere Anstrengungen in der

Katastrophenvorsorge, so Caritas-Präsident Neher: „Der

fortschreitende Klimawandel macht es notwendig, dass mit viel

größeren Anstrengungen als bisher der Aufbau von

Katastrophenfrühwarnsystemen, der Bau von Dämmen und

Wasserrückhaltebecken oder die Errichtung von sturm- und flutsicheren

Gebäuden vorangetrieben wird. Geschieht das nicht, werden noch mehr

Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika an den Folgen des

Klimawandels sterben.“

Caritas international weitet seine Vorsorgemaßnahmen seit Jahren

beständig aus. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes baut

beispielsweise mit den Men-schen in Ostafrika Wasserdämme und

Tiefbrunnen, um in Dürrephasen eine lebensrettende Wasserversorgung

zu gewährleisten. In Regionen, die von Hurrikans häufig heimgesucht

werden, errichtet Caritas Schutzbauten – wie in Bangladesch und auf

Haiti.

Weitere Informationen zum Thema:

Einen Beitrag zum Klimagipfel von Prälat Peter Neher, Präsident

des Deutschen Caritasverbandes, aus der aktuellen Ausgabe der „neuen

caritas“ finden Sie hier: http://ots.de/B0kKxg

Online Dossier Klima:

www.caritas-international.de/dossier-klimawandel

Spenden mit Stichwort „Katastrophenhilfe und -vorsorge“ werden

erbeten auf:

Caritas international, Freiburg,

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,

BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de

– Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.

üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international

4,83 EUR)

Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin

Evangelische Bank

IBAN: DE6852 0604 1000 0050 2502

BIC: GENODEF1EK1

Online unter: http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.

