Carlos de Teruel – hochaktueller politischer Roman offenbart Spaniens schwierige Vergangenheit

Carlos Pamedo, der Protagonist von Bernhard Hagemeyers „Carlos de Teruel“, ist ein junger Spanier der ursprünglich aus der Kleinstadt Teruel in der Provinz Aragón kommt. Er überlebt im Spanischen Bürgerkrieg einen Granat- und Bombenhagel der Legion Condor, eines geheimen Luftwaffenverbandes der deutschen Wehrmacht. Er gerät jedoch daraufhin in Gefangenschaft der Franquisten und wird in ein französisches Internierungslager deportiert. Er wird erst im Jahr 1971 entlassen und muss bei seiner Heimkehr feststellen, dass sich Spanien sehr verändert hat und gerade vor einem politischen Neuanfang steht. Die Franco-Diktatur geht dem Ende entgegen.

Carlos wird in „Carlos de Teruel“ von Bernhard Hagemeyer zu einem UCD-Abgeordneten der Cortes und will von der Vergangenheit nichts mehr wissen. Er will endlich einen Schlussstrich ziehen und seine persönliche, politische Zukunft nicht mit traumatischen Erlebnissen belasten. Doch seine Erinnerungen lassen ihm keine Ruhe. Der politische Roman über Spaniens schwierige Vergangenheit ist ein aktuelles,brisantes Buch zum gegenwärtigen Diskurs: Die Wunden sind nicht verheilt, der alte Streit ist wieder aufgeflammt – ein unterhaltsamer und informativer Beitrag zu historischer Erinnerung.

„Carlos de Teruel" von Bernhard Hagemeyer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-6594-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de