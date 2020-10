Michael Oehme: Donald Trump verlässt Krankenhaus trotz Covid-19-Erkrankung

St.Gallen, 08.10.2020. Der Sprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, sagte, Donald Trumps Ausflug am Sonntag sei „vom medizinischen Team als sicher genehmigt worden“. „Nach widersprüchlichen Aussagen am Wochenende bleiben Fragen zur Schwere der Krankheit von Donald Trump offen. Der Präsident ist seit Freitag im Krankenhaus, nachdem er Stunden zuvor bekannt gegeben hatte, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, erklärt Kommunikationsexperte Michael Oehme.

Laut der Johns Hopkins University hat Covid-19 fast 7,4 Millionen Menschen infiziert und in den USA fast 210.000 Menschen getötet. „Die Diagnose von Präsident Trump hat seinen Wahlkampf verändert, da er am 3. November gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden antritt. Eine wachsende Zahl von Menschen rund um den Präsidenten, darunter seine Frau Melania Trump, leitende Berater und republikanische Senatoren haben sich infiziert“, so Oehme weiter.

Am Sonntag winkte Trump Gratulanten hinter dem Glas eines versiegelten Autos zu, nachdem er getwittert hatte, dass er das Walter Reed-Krankenhaus in der Nähe von Washington verlassen würde, um „Patrioten“ draußen einen „Überraschungsbesuch“ zu machen. Experten sagen, dass die kurze Autofahrt des Präsidenten den Rat der öffentlichen Gesundheit zur Quarantäne gebrochen hat und er möglicherweise Geheimdienstagenten im Fahrzeug einem Infektionsrisiko ausgesetzt hat.

„Demokraten haben die Reise ebenfalls kritisiert. Es stellte sich heraus, dass der Zustand des Präsidenten schwerwiegender war als zuvor berichtet, als er am Freitagabend ins Krankenhaus ging. Das Weiße Haus hatte gesagt, dass Herr Trump „milde Symptome“ von Covid-19 hatte, aber dann wurde bestätigt, dass er zusätzlichen Sauerstoff erhalten hatte, nachdem sein Spiegel innerhalb von zwei Tagen zweimal gesunken war. Experten zufolge erhielt er auch das Steroid Dexamethason, das normalerweise schwerwiegenden Fällen vorbehalten ist“, erklärt Kommunikationsexperte Michael Oehme abschließend.