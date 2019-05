CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zur Kritik des YouTubers Rezo an der CDU: „Ich habe mich entschieden zu sagen: Rezo, komm vorbei und lass uns gemeinsam diskutieren“ (FOTO)

Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute Mittag im Interview mitModerator Markus Tychsen beim Nachrichtensender WELT zur Kritik desYouTubers Rezo an der CDU:

„Die Quellen bezweifle ich gar nicht, die er dort angebracht hat.

Er hat ja nichts erfunden. Sondern ich sage, die Quellen bilden nur

einen Teil des ganzen Bildes ab. Wenn man sich zum Beispiel die

Situation junger Menschen in Deutschland anschaut, da spricht er über

die Schere zwischen Arm und Reich. Aber ich finde, man muss auch alle

Statistiken anschauen. Zum Beispiel die Frage, wie viele junge

Menschen kriegen einen Ausbildungs- und Studienplatz. Wie ist das im

Verhältnis zu unseren Nachbarländern? Und da schneiden wir sehr, sehr

gut ab. Und deswegen ist meine Kritik die: Man muss ein vollständiges

Bild zeichnen. Und Sie haben recht, wir haben überlegt, was machen

wir? Macht man ein Video, macht man eine Video-Schlacht, indem man

sich immer wieder Videos zuschiebt, battlet? Das macht Spaß für

manche zuzuschauen. Aber ich glaube, wir haben eine große

Verantwortung auch als CDU, nämlich zum Dialog. Wir haben in 70

Jahren, in über 70 Jahren in Deutschland versucht, als Volkspartei,

unterschiedliche Strömungen zusammenzubringen. Und deswegen habe ich

mich entschieden zu sagen: Rezo, komm vorbei und lass uns gemeinsam

diskutieren. Ich glaube übrigens, dass das für viele junge Menschen,

die das Video gesehen haben, noch spannender ist als nur gegenseitig

sich zugeschickte Videos anzuschauen (…) Er hat noch nicht

zugesagt. (…) Aber ich bin mir ganz sicher, wir kommen ins

Gespräch.“

Frei zur Verwendung ausschließlich bei Angabe der Quelle

„Nachrichtensender WELT“.

Pressekontakt:

Kathrin Mohr

Kommunikation WELT und N24 Doku

+49 30 2090 4625

kathrin.mohr@welt.de

www.presse.welt.de

Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell