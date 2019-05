CDU-Politiker Friedrich Merz im Podcast „FRAGEN WIR DOCH!“: „Für mich ist die Europa-Politik keine Perspektive mehr. Ich würde in der nationalen Politik meinen Platz sehen!“ (FOTO)

Der CDU-Politiker Friedrich Merz bekräftigt seinen Anspruch, sichwieder in der deutschen Politik zu engagieren. In einem Interview mitDeutschlands Experten-Podcast „FRAGEN WIR DOCH!“ für RTL RadioDeutschland und 105–5 Spreeradio sagt Merz: „Für mich ist heute dieEuropa-Politik keine persönliche Perspektive mehr. Ich würde – wenn –dann eher in der nationalen Politik meinen Platz sehen.“ Merz war von1989 bis 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Im Gespräch mit „FRAGEN WIR DOCH!“ kündigt Merz an: „Ich

unterstütze Annegret Kramp-Karrenbauer nach Kräften. Denn wenn sie

Erfolg hat, haben wir alle Erfolg.“

Friedrich Merz begrüßt im Interview mit „FRAGEN WIR DOCH!“ die

Debatte über die Verteilung von Vermögen, die Juso-Chef Kevin Kühnert

angestoßen hat: „Die Debatte ist angestoßen mit den meines Erachtens

falschen Thesen, aber mit einem richtigen Unterton, der da lautet

–Haben wir in unserer Bevölkerung genug Vermögen?–“ Merz über

Kühnert: „Ich teile seine Thesen absolut nicht. Aber die Debatte

müssen wir führen, die können wir nicht in Bausch und Bogen abtun mit

–Juso-Vorsitzender–.“

Friedrich Merz weist im „FRAGEN WIR DOCH!“-Gespräch darauf hin:

„Millionen deutsche Arbeitnehmer gehen jeden Tag in börsennotierten

deutschen Aktiengesellschaften arbeiten und erwirtschaften dort ein

Firmenvermögen, das in den Händen Millionen ausländischer

Arbeitnehmer liegt. Es gibt kaum noch eine börsennotierte

Aktiengesellschaft in Deutschland, die mehrheitlich deutschen

Anteilseignern gehört. Die Aktionäre leben im Ausland und freuen sich

darüber, dass die deutschen Arbeitnehmer im Inland so fleißig

arbeiten.“

Merz kündigt im RTL-Podcast an: „Das Eigentumsthema ist eines der

wichtigsten. An dieser Stelle müssen wir etwas ändern. Denn schon

unter Ludwig Erhard wollte die CDU Vermögensbildung in

Arbeitnehmerhand ermöglichen. Dass man Arbeitnehmer an den Erfolgen

ihrer Firmen beteiligen will: Da liegen wir zurück und da haben wir

Zusagen und Erwartungen nicht erfüllt und nicht eingehalten.“

Auch zu seiner Niederlage auf dem CDU-Parteitag im vergangenen

Dezember äußert sich Merz bei „FRAGEN WIR DOCH!“: „Ich habe meine

Rede dort nicht vergeigt. Die hat unter schwierigen Umständen

stattgefunden. Ich bin unverändert der Auffassung, die Partei muss

sich auch mit Themen beschäftigen.“ Merz räumt jedoch ein: „Ich hätte

freier sprechen müssen.“

