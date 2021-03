Civilization VI – New Frontier-Pass: Portugal-Paket erscheint am 25. März

Das sechste und letzte DLC-Paket für den Civilization VI – New Frontier-Pass – das Portugal-Paket – erscheint am Donnerstag, 25. März. Es wird für alle Spieler verfügbar sein, die den Civilization VI – New Frontier-Pass besitzen, und wird zusätzlich einzeln zum Preis von 4,99 Euro zum Kauf angeboten.

Sehen Sie sich hier das Entwickler-Update-Video an: https://www.youtube.com/watch?v=nVp5aL5yDlY

Das Portugal-Paket enthält einen neuen Anführer und eine neue Zivilisation, den neuen optionalen Spielmodus „Zombie-Verteidigung“, mit dem Torre de Belém und Etemenanki zwei neue Weltwunder sowie ein neues Feuchtgebiet-Kartenskript.

Bei der Zombie-Verteidigung bleiben die Toten nicht lange tot und verkörpern eine ständig wachsende Bedrohung für alle Zivilisationen der Welt. Jede im Kampf gefallene Einheit hat eine Chance, nach dem Tod als hungriger Zombie wiedereinzusteigen. Zombie-Einheiten greifen die nächste Nicht-Zombie-Einheit an; alle von ihnen besiegten Einheiten steigen selbst als Zombies wieder ein. Neue Modernisierungen für Fallen und Barrikaden fügen gegnerischen Einheiten Schaden zu und können auf eigenem oder neutralem Gebiet gebaut werden. Zusätzlich ermöglichen zwei neue Projekte, Zombie-Einheiten für kurze Zeit innerhalb der Grenzen einer Stadt zu unterwerfen und sie unter seine Kontrolle zu bringen. So können die Zombies zum direkten Angriff auf feindliche Einheiten gebracht oder aber aus der Stadt hinaus gelenkt werden. Eine weitere Option ist die Spionage-Operation bei der Zombie-Verteidigung, deren Ziel es ist, Zombies auf bewirtschafteten Geländefeldern in der Stadt eines anderen Spielers einsteigen zu lassen.

Vor der Veröffentlichung nächste Woche gibt es noch ein Video mit dem ersten Eindruck von dem Anführer Portugals. Weitere Informationen zu Civilization VI auf Twitter, YouTube und Facebook.

Firaxis Games ist ein 2K-Studio. 2K ist ein Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO).