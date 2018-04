Augmented-Reality-Kampagne gewinnt EU-Hackathon: EU setzt auf kreative Ideen für die Zukunft

Das Ergebnis waren elf Konzepte ganz unterschiedlichen Charakters – von einer Augmented-Reality-Kampagne, um die Menschen auf EU-geförderte Projekte in ihrer Region hinzuweisen, bis hin zu einer Instagram-Storytelling-Kampagne, deren Erfinder individuell auf die User zugeschnittene Avatare erstellen. „Ich spüre hier viel kreative Energie, viel Out-of-the-box-Denken und eine Begeisterung für Europa“, sagte Antje Collowald beim Hackathon. Die stellvertretende Referatsleiterin für strategische Kommunikation in der Generaldirektion Kommunikation der Europäischen Kommission war dort als Jury-Mitglied tätig.

Das jetzt veröffentlichte Video verdeutlicht, dass die Europäische Union bei der Gestaltung der Kommunikation über Europa in hohem Maße auch die kreativen Ideen und Visionen der EU-Bürgerinnen und -Bürger einbezieht. Die EU unterstützt gute Ideen und Projekte mit einer Vielfalt an Förderprogrammen. Aber gerade durch diese Vielfalt ist es nicht immer sofort ersichtlich, welches Programm am besten zum eigenen Vorhaben passt.

Mit verschiedenen Onlineangeboten und gezielten Informationskampagnen schafft die EU Klarheit und zielt darauf ab, dass möglichst viele Menschen von den gebotenen Fördermöglichkeiten erfahren und profitieren. „Die Your-Europe-Website bietet einen guten und übersichtlichen Einstieg in die große Welt der EU-Förderung, und auch auf der #investEU-Homepage gibt es wichtige Informationen über EU-geförderte Projekte und Unternehmen. Es ist in jedem Fall lohnend, sich genau über die EU-Förderlandschaft zu informieren“, sagt Antje Collowald.

Video: https://venturetv.de/take-europe-to-the-hearts-so-unterstuetzt-die-eu-gute-ideen/

Erfahren Sie mehr über den Hackathon und die in Hamburg prämierten Kampagnen:

https://medium.com/next-media-accelerator/euhack-meet-the-winners-d7da55ab36f8

Erfahren Sie mehr zu #investEU: europa.eu/investeu/home_de

Informationen über das Netzwerk der Europäischen Kommission zur Unterstützung von Unternehmen und Innovation: een.ec.europa.eu (en)

Informationen zu lokalen Informations- und Beratungszentren der EU: europa.eu/european-union/contact_de

#investEU: Die Europäische Union eröffnet Chancen

Mit ihren Finanzierungs- und Investitionsaktivitäten fördert die Europäische Union das Wirtschaftswachstum und hilft, Arbeitsplätze zu schaffen. EU-Investitionen verbessern den Alltag der Menschen in vielen Bereichen: im Umweltschutz und in der Bildung, bei der Gesundheitsversorgung und der Infrastruktur, mittels fortschrittlicher Technologien und durch Spitzenforschung. Dank EU-Förderung können zahlreiche Projekte in Deutschland verwirklicht werden. Mit der #investEU-Informationskampagne sollen sie einem breiten Publikum bekannt gemacht werden. Besuchen Sie auch die Website europa.eu/investeu/home_de