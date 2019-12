Connemann/Motschmann: Mahnmal für Opfer von Kommunismus ist überfällig

Bundesregierung soll Konzept vorlegen

Der Deutsche Bundestag soll am morgigen Freitag einen von CDU und CSU

initiierten Antrag beschließen, in dem die Errichtung eines Mahnmals für die

Opfer des Kommunismus gefordert wird. Dazu erklären die stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und die kultur- und

medienpolitische Sprecherin der Fraktion, Elisabeth Motschmann:

Gitta Connemann: “Wir brauchen einen Gedenkort für die Opfer von Kommunismus. In

Deutschland hat sich seit 1990 eine vielfältige Erinnerungslandschaft

entwickelt. In Gedenkstätten und Einrichtungen wird gegen das Vergessen

gearbeitet. Das ist bitter nötig. Geschichtsvergessenheit und -leugnung sind

brandgefährlich. Aber sie sind wieder Realität. Auch kommunistische und

sozialistische Gewaltherrschaft dürfen nicht relativiert werden.

Der heutige Beschluss ist überfällig. Erst mit dem Zusammenbruch des Eisernen

Vorhanges vor 30 Jahren wurde es möglich, über die kommunistischen Diktaturen

und ihre Folgen zu sprechen und an die Opfer zu erinnern. Die Erinnerung an den

Fall der Berliner Mauer muss immer auch mit dem Dank verbunden sein, dass

dadurch auch der Kommunismus in Europa zu Fall gebracht wurde.”

Elisabeth Motschmann: “Es darf nicht sein, dass wir allein in Deutschland zwölf

Karl-Marx-Denkmäler haben, aber keinen Ort, an dem an die Opfer der

marxistisch-leninistischen Ideologie gedacht wird. Sozialismus und Kommunismus

sind keine heilsbringenden Ideologien. Sie haben in der Geschichte vor allem

eines hervorgebracht: millionenfaches Leid. Millionen von unschuldigen Menschen

wurden Opfer von Ermordung, Internierung, Verhaftung, Enteignung, Verfolgung

oder Berufsverboten.

In vielen anderen ehemaligen kommunistischen Staaten wird bereits der Opfer der

kommunistischen Verbrechen öffentlich gedacht. Mit dem Errichtungsbeschluss

untermauern wir unsere jahrelange Forderung nach einem Mahnmal für die Opfer des

Kommunismus. Mit dem Antrag soll die Lehrstelle in unserer Erinnerungslandschaft

endlich geschlossen werden. Dafür soll die Bundesregierung im kommenden Jahr ein

Konzept vorlegen.”

Hintergrund: Das Mahnmal soll, so der Antrag, “ein Ort und Anlass sein, sich an

die Menschen zu erinnern, die während der kommunistischen Herrschaft für

Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eintraten und dafür verfolgt, physisch

und psychisch gefoltert und getötet wurden”. Sie finden die Vorabfassung unter

diesem Link: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/157/1915778.pdf

