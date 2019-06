Connemann/Stegemann: Landwirtschaft und Tierärzte werden ihrer Verantwortung gerecht

Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung um fast

ein Drittel reduziert

In seiner heutigen Sitzung hat das Bundeskabinett über den Bericht

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über

die Evaluierung des Antibiotikaminimierungskonzepts der 16.

Arzneimittelgesetz-Novelle beraten. Dazu erklären die

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Gitta Connemann, sowie der Vorsitzende der Arbeitsgruppe

Ernährung und Landwirtschaft, Albert Stegemann:

Gitta Connemann: „Die weltweite Zunahme von Antibiotikaresistenzen

ist eine tickende Zeitbombe. Eine Welt ohne Antibiotika darf keine

Realität werden. Deshalb steht die Bekämpfung von

Antibiotikaresistenzen seit Jahren ganz oben auf der politischen

Agenda der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dafür muss der übermäßige

Verbrauch von Antibiotika eingedämmt werden – bei Tier und Mensch.

Dazu haben wir für die Nutztierhaltung ein

Antibiotikaminimierungskonzept eingeführt. Durch die Evaluierung des

Konzepts haben wir jetzt zum ersten Mal behördliche Zahlen zur Höhe

der Anwendung von Antibiotika in der Tiermast.

Schauen wir uns den Bericht zur Evaluierung an, wird klar: Die

Landwirtschaft zeigt, wie es geht. Die Gesamtverbrauchsmenge an

Antibiotika in der Tiermast ist im Berichtszeitraum von 2014 bis 2017

um fast ein Drittel (minus 31,6 Prozent) zurückgegangen. Der Erfolg

gibt Politik, Landwirtschaft und Tiermedizin Recht.

Der Evaluierungsbericht unterstreicht: Landwirtschaft und

Tiermedizin sind Teil der Lösung. Auf diesen Erfolgen ruhen wir uns

aber nicht aus. Denn der Bericht zeigt auch einen aus unserer Sicht

hohen Einsatz von kritischen Antibiotika bei Mastgeflügel. Hier

werden wir die Verwendung von nachweislich für Menschen besonders

relevanten Wirkstoffen in der Tierhaltung noch weiter einschränken.

Kritische Antibiotika dürfen von Tiermedizinern nur im Notfall und

nach sorgfältiger Abwägung eingesetzt werden.

Der Weg der Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der

Tierhaltung im Sinne der –Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie–

(DART 2020) und des –One-Health-Ansatzes– wird konsequent

fortgesetzt. Denn wir müssen die Human- und Veterinärmedizin zusammen

betrachten und vernetzt handeln, um Resistenzen zu vermeiden.“

Albert Stegemann: „Die Evaluierung zeigt, dass die deutsche

Landwirtschaft und die Tierärzte ihrer Verantwortung gerecht werden.

Besonders stark ist der Antibiotikaeinsatz in der Schweinehaltung

zurückgegangen, nämlich bei Mastferkeln um minus 46 Prozent und bei

Mastschweinen um minus 43 Prozent. Wir haben in Deutschland also ein

innovatives und wirksames Konzept zur Antibiotikaminimierung für

wichtige Bereiche der Nutztierhaltung verankert. Die gute

Datenqualität und die erhebliche Reduktion des Antibiotikaverbrauchs

bei Mastschweinen und Mastferkeln zeigen: Das System funktioniert.

Klar ist aber auch: Kranke Tiere müssen behandelt werden, das ist

Bestandteil des Tierschutzes. Dazu gehört es auch, besonders

tierwohlorientierte Ställe der Zukunft gezielt zu fördern. Wir

brauchen dafür einen Bestandsschutz genehmigter Tierhaltungsanlagen

bei Modernisierungsmaßnahmen zu Tierwohlzwecken. Dieser Aspekt muss

ein Baustein der nationalen Nutztierstrategie sein, bei deren

Weiterentwicklung wir Bundesministerin Julia Klöckner unterstützen.“

Hintergrund:

Antibiotikaresistenzen sind in der Human- und Veterinärmedizin ein

schwerwiegendes, weltweites Problem. Um der Ausbreitung von

Antibiotikaresistenzen im Bereich der Tierhaltung entgegen zu wirken,

wurde in Deutschland im Jahr 2014 mit der 16. Novelle des

Arzneimittelgesetzes (AMG) ein nationales

Antibiotikaminimierungskonzept für Masttiere eingeführt. Danach ist

dieses Konzept nach fünf Jahren vom BMEL zu evaluieren und hierüber

ein Bericht an den Deutschen Bundestag vorzulegen.

Antibiotika dürfen – gerade bei Tieren, von denen Lebensmittel

gewonnen werden – nur eingesetzt werden, wenn dies therapeutisch

notwendig ist. Nach dem AMG dürfen Antibiotika nur zur Behandlung von

kranken Tieren eingesetzt werden, keinesfalls zur Wachstumsförderung.

Verstöße gegen diese Vorschriften sind strafbar. Darüber hinaus muss

nach der Tierärztlichen Hausapothekenverordnung (TÄHAV) in bestimmten

Fällen ein verpflichtendes Antibiogramm (Laboruntersuchung über die

Wirksamkeit eines Antibiotikums) vorliegen, so etwa beim Wechsel

eines Antibiotikums oder dem Einsatz eines kritischen Antibiotikums.

