CPS Schließmann mit Yacht-Betreuungsangebot in Kroatien und Zypern erfolgreich

Frankfurt am Main, Dezember 2019

CPS Schließmann Wirtschaftsanwälte hat sich seit Gründung 1994 im Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts und vor allem den internationalen Yachtrecht einen Namen gemacht.

Das renommierte englische Corporate INTL Magazine hat Prof. Dr. Christoph Schließmann und Team seit 2014 in Folge auch 2020 den internationalen Law Award als “Yacht Law – Law Firm of the Year in Germany” zuerkannt. Diese von unabhängigen Analysten von Corporate INTL vergebene Auszeichnung ist eine erneute Bestätigung für die erfolgreiche Tätigkeit und definiert CPS Schließmann als eine führende Kanzlei in allen internationalen rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Fragen rund um große Yachten.

Seit 2012 ist die inhabergeführte Spezial-Kanzlei aus Frankfurt am Main mit Stützpunkten in Split/Kroatien und Limassol/Zypern tätig und hat unter Nutzung der jeweiligen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in 2019 ganz neue Modelle zum wirtschaftlichen Kauf und Betrieb von großen Yachten entwickelt. So wurde in Kroatien in Abstimmung mit dem Finanzministerium in Zagreb das “CPS-Croatia-Yacht-Charter-Modell” entwickelt, bei dem eine besondere Gestaltung einer Mischung aus Eigen- und Fremdcharter einen sehr wirtschaftlichen Betrieb zulässt. In Zypern offeriert CPS Schließmann gleich vier Modelle für spezifische Anwendungsfälle, bei denen die effiziente Eigencharter einer Yacht im Vordergrund steht.

In allen Fällen wird bei den Konstrukten auf die Beachtung rechtlicher und steuerlicher Einflüsse des Resident-Landes der Mandaten besonderen Wert gelegt, um eine Rundum-Rechtsicherheit zu gewährleisten.

In 2019 haben über diese Länder die Eigner von 15 großen Yachten CPS Schließmann ihr Vertrauen geschenkt. Wie bei CPS Schließmann üblich, werden Yacht-Eigner im Full-Service international so betreut, dass auch der Ausflug in eine fremde Rechts- und Sprachwelt kein Problem darstellt.

