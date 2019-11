Neue Perspektiven schaffen / Santander Select spendet an Deutschen Kinderhospizverein e.V. (FOTO)

– Unterstützung für Familie und Ehrenamtliche

Mit einer Spende über 2 500 Euro unterstützt Santander Select zwei wichtige

Projekte des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in Hannover (AKHD

Hannover), einem der bundesweit 25 Dienste des Deutschen Kinderhospizvereins.

Pascal Schaffmeister, Leiter der Filiale in Hannover, besuchte den AKHD

gemeinsam mit José Pérez, Specialist bei Santander Select, für die feierliche

Übergabe.

“Durch die finanzielle Unterstützung durch Santander können wir zwei

Herzensprojekte weiter verfolgen, die sich insbesondere auf die Unterstützung

der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender

Erkrankung sowie ihrer Eltern und Geschwister fokussieren”, erklärt Silvia

Hakelberg-Hoffmann, vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Hannover.

In Deutschland leiden mehr als 50 000 Kinder und Jugendliche an einer

Erkrankung, an der sie frühzeitig sterben werden. Gemeinsam mit ihren Familien

stehen sie vor einer großen Herausforderung: Die Lebenssituation und die

Zukunftsvorstellungen verändern sich, der Alltag muss neu gestaltet werden und

die Themen “Krankheit” und “Sterben” beschäftigen die gesamte Familie.

Um die betroffenen Familien von Erkrankten zu unterstützen, hat der AKHD

Hannover ein Musikprojekt ins Leben gerufen, das im Jahr 2020 durch Spenden

fortgeführt werden kann. Der Kurs bietet Raum für die musikalische Begegnung für

Geschwister von lebensverkürzend erkrankten Kindern. Gefühle wie Trauer, Freude

und Wut können aufgenommen, hörbar und spürbar werden. Aber auch Geborgenheit,

Trost und Gemeinschaft sind darin erfahrbar.

Mit der Spende von Santander wird auch der anstehende Befähigungskurs für neue

potentielle ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt: In

diesem rund 100 Stunden umfassenden Kurs werden sie auf die Begleitung der

jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und ihrer Familien

vorbereitet.

Genau wie der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hannover setzt sich

Santander Select für viele weitere Projekte und Initiativen ein. Weitere Infos

finden Sie unter: http://ots.de/hXer7N.

