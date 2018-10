Das Erste / „Brennpunkt“ heute, 15. Oktober 2018, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute, am

15. Oktober 2018, sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen

15-minütigen „Brennpunkt“ vom BR aus:

15. Oktober 2018, 20:15 Uhr:

Brennpunkt: Bayern bebt, Berlin wackelt: Union und SPD nach dem

Wahldebakel

Moderation: Christian Nitsche

Die CSU steht vor einem desaströsen Ergebnis. Die bürgerliche

Mitte flüchtet zu den Grünen. Als Ursache haben viele in der Partei

den eigenen Parteichef Horst Seehofer ausgemacht. Angela Merkel steht

noch stärker unter Druck, weil in Bayern die CSU schwächelt. In einem

„Brennpunkt“ aus München werden die aktuellen Entwicklungen nach der

bayerischen Landtagswahl aufgearbeitet und eingeordnet.

Ministerpräsident Markus Söder wird zu einem Live-Interview erwartet

und es wird der Ausblick gewagt: Was kommt nach den Wahlergebnissen

auf die Koalition im Bund zu? Nicht minder dramatisch ist die

Situation für die SPD: Aus den eigenen Reihen im bayerischen Landtag

kommt die Forderung, der gesamte Landesvorstand der SPD solle

zurücktreten. Auch Andrea Nahles steht massiv unter Druck. Sogar ein

Ausscheren aus der Großen Koalition steht im Raum. Angefragt wird zum

Gespräch auch ein ranghoher Vertreter der Bundes-SPD. Tina Hassel

wird zum Ende der Sendung die Gesamtsituation und Dynamik in Berlin

analysieren und einen Ausblick auf die kommenden Wochen geben.

Redaktion: Stefan Meining, Hendrik Loven, Katharina Kerzdörfer

Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten

http://programm.daserste.de/

