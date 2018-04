Das ganze Leben ist ein Cabaret

?Willkommen, Bienvenue, Welcome?: Das Regensburger Theater bringt in diesem Frühjahr das Musical auf die Bühne, das in der Verfilmung mit Lisa Minelli einst acht Oscars holte. Kritiker überschütteten das Ensemble bei der Premiere mit Lob.

?Cabaret? erzählt die Geschichte, wie sich die Stimmung im Berlin der 1930-er Jahre wandelt von einer ausgelassenen, fröhlichen und hemmungslosen Metropole hin zu einer dunklen Nazihauptstadt, in der auch die leichte Muse zum Instrument des neuen Regimes wird. Diesen Weg einer sich zunehmend verdüsternden Stimmung zeichnet das Theater Regensburg in seiner aktuellen Inszenierung des Musicals nach, die im März Premiere feierte und bis Ende Mai ein gutes Dutzend Mal auf dem Spielplan des Regensburger Velodroms steht. Kritiker und Publikum sind begeistert.

Die komplette Reportage mit Foto in Druckqualität zum kostenlosen Download und zur honorarfreien redaktionellen Verwendung finden Sie im Internet unter www.obx-news.de

obx-news ist der Reportage-Service der NewsWork AG, einer der führenden PR- und Presseagentur in der Europaregion Zentral-Europa. obx-Reportagen im Stil und in der Qualität der Reportagen großer Presseagenturen können von Medien kostenfrei verwendet werden. obx arbeitet unabhängig. Der Reportagedienst wird unter anderem durch öffentliche Institutionen (Tourismusverbände, Wirtschaftskammern und Regionalmarketing-Einrichtungen) finanziert.