Das Herzogtum – die Geburt der jüngsten Monarchie Europas

Diese Geschichte des Großherzogtums Preußen, die in dem vorliegenden sogenannten „Roman des Möglichen“ erzählt wird, sollte ursprünglich als Festschrift zur 250. Wiederkehr des

Gründungsjahres verwendet werden. Doch Herausgeber Manfred Höhne erkannte bald, dass sie mehr Aufmerksamkeit verdiente. Er wollte den vielen Schriften über Preußen, vor allem aus dem anglo-amerikanischen, deutschen und russischen Sprachraum eine authentische Version entgegenstellen. Höhne legt die Geschichte deswegen aus der Retrospektive des 250. Gründungstages des Herzogtums von einem Mitglied der fürstlichen Familie vor. Prof. Espe-Benkestok, als Sprecher der Familie, lässt hier auf Entscheidungen des Fürstenhauses blicken, die für die Ausgestaltung der wirtschaftlichen Erfolge des Landes und die demokratische Mitgestaltung der Bürger an der Volkswohlfahrt maßgeblich waren.

Wir können in „Das Herzogtum“ auf ansprechende, aber auch unterhaltsame Weise verfolgen, wie in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts eine russische Idee verwirklicht wird: auf dem Territorium der Oblast Kaliningrad, dem früheren Königsberg, ein selbständiges „Herzogtum Preußen“ neu zu gründen. So, wie es schon einmal 1525 nach Auflösung des Ordensstaates vom letzten Hochmeister Albrecht von Hohenzollern, Prinz von Asbach, errichtet war. „Das Herzogtum“ herausgegeben von Manfred Höhne, ist allen, die das Land Ostpreußen lieben und seine Geschichte achten, gewidmet. Das Werk skizziert eine spannende Geschichte, in der wider alle Erwartungen und unter dem bald schwindenden Spott der etablierten Welt die Geburt der jüngsten Monarchie Europas zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte wird.

„Das Herzogtum“ von Manfred Höhne ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-4310-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de