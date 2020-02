Das Signal von New Hampshire Mit dem Sieg von Revoluzzer Bernie Sanders rücken die Demokraten klar nach links.

Das Orakel von New Hampshire hat gesprochen. Wenn es sich

nicht zum ersten Mal in der Geschichte vertut, sagt es den Sieger der Vorwahlen

Bernie Sanders oder seinen Verfolger Pete Buttigieg als

Präsidentschaftskandidaten der Demokraten voraus. Noch nie zuvor hat die Partei

jemanden auf den Schild gehoben, der hier nicht als Erster oder Zweiter über die

Ziellinie ging. Der älteste Kandidat im Bewerberfeld ist dabei besser

positioniert als der Jüngste. Denn der demokratische Sozialist hat im Lager der

Progressiven seine Konkurrentin Elizabeth Warren klar abgehängt. Der schwule

Wunderjunge aus dem Mittleren Westen geht im Lager der Moderaten dagegen einer

ungewissen Zukunft entgegen. Der Senator aus Vermont spürte zwar den Atem des

Bürgermeisters aus South Bend im Nacken, doch der schaffte es nicht, an ihm

vorbeizuziehen. Er konnte nicht in der Weise von dem Absturz Joe Bidens

profitieren, wie er erhofft hatte. Den älteren Biden-Fans war Buttigieg zu jung

oder zu schwul. Die Kirchgänger unter ihnen fühlten sich wohler mit jemanden wie

Amy Klobuschar. Die Senatorin aus Minnesota empfahl sich den Wählern als besser

in der Partei etablierte und weniger riskante Herausforderin Donald Trumps. Dank

ihrer starken Debatte vergangenen Freitag schlüpfte sie in die Rolle des “Dark

Horse”, also der Überraschungs-Kandidatin. Im großen Lauf der Geschichte wird

ihr dritter Platz in New Hampshire nicht viel mehr als eine Fußnote sein.

Klobuchar hat weder genügend Geld noch Organisatoren vor Ort, um bis zum

Super-Dienstag am 3. März in den 15 Bundesstaaten – darunter Kalifornien und

Texas – ernsthaft konkurrieren zu können. Der von ihrem Team als “Klomentum”

beschworene Rückenwind, dürfte sich schon bald als laues Lüftchen erweisen. Aber

sie bremst Buttigiegs Fahrt an die Spitze der Moderaten effektiv aus. Seinen

Beitrag dazu leistet auch Vizepräsident Biden, der nach seinem enttäuschenden

vierten und fünften Platz in Iowa und New Hampshire die Chance verpasste, das

Richtige für seine Partei zu tun. “Onkel Joe” müsste jetzt mit großer Geste

zurücktreten, sein politisches Gewicht zum jungen Buttigieg in die Schale werfen

und sich als Mentor anbieten. Doch in der Wahlnacht wirkte Biden eher wie ein

tragischer alter Mann, dem jemand sagen müsste, dass es vorbei ist. Die

Vorwahlen in South Carolina werden ihn nicht retten. Der Enthusiasmus der

afroamerikanischen Wähler reicht nicht so weit, einen Verlierer um jeden Preis

zu retten. Bei den Demokraten zeichnet sich nun dieselbe Dynamik wie bei den

Republikanern vor vier Jahren ab. Der radikalste Kandidat profitiert dabei von

dem Ego und der Uneinigkeit im Lager der Moderaten. Die “Niemals-Trump-Bewegung”

hat es nur in der Fantasie der Kolumnisten, aber niemals in der Wirklichkeit der

Vorwahlen gegeben. Fast spiegelbildlich lässt sich der politische

“Fantasie-Fußball” nun bei den Demokraten verfolgen. Es grenzt an “magisches

Denken”, zu glauben, am Super-Dienstag werde der Milliardär Michael Bloomberg

zum Retter der Demokraten aufsteigen. Der einzige Gewinner der Wahlnacht von New

Hampshire heißt Bernie Sanders. Er führt unbestritten den progressiven Flügel

der Partei, während die Moderaten vielleicht noch über Monate um die Führung

streiten. Seine Chancen, Herausforderer Trumps zu werden, sind dramatisch

gestiegen. Die Aussichten, diesen schlagen zu können, nicht unbedingt. Der

Präsident wird mit seiner Propagandamaschine nun alles tun, um den

demokratischen Sozialisten Sanders zu einer Karikatur seiner selbst zu machen.

Es wäre ein Fehler, zu glauben, anderen Herausforderern bliebe dies erspart. Der

einzige Weg, den Bully im Weißen Haus zu stoppen, besteht darin, die Partei

schnell hinter einem Kandidaten zu einen.

