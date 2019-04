Das sind sie: Bayerns Beste Arbeitgeber 2019 (FOTO)

Im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München sind gestern Abend66 Unternehmen mit dem Great Place to Work® Award «Bayerns BesteArbeitgeber 2019» ausgezeichnet worden. Verliehen wurden diebayerischen „Arbeitgeber-Oscars“ für besonderes Engagement bei derGestaltung attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitsbedingungenbereits zum fünften Mal. Zuvor hatten sich die Preisträger mit vielenweiteren Unternehmen freiwillig auf den unabhängigen Prüfstand unddem Urteil der eigenen Beschäftigten gestellt. Zusätzlich erfreulich:32 der jetzt ausgezeichneten Unternehmen gelang beim Dachwettbewerb«Deutschlands Beste Arbeitgeber» kürzlich bereits der Sprung unterdie Top 100. Dies unterstreicht die Vorbildrolle bayerischerUnternehmen in puncto Arbeitsplatzqualität undArbeitgeberattraktivität.

Die Preisträger des Wettbewerbs «Bayerns Beste Arbeitgeber 2019»

Der Great Place to Work® Award «Bayerns Beste Arbeitgeber 2019»

wurde in fünf Unternehmensgrößenklassen verliehen:

Top 5 der besten bayerischen Arbeitgeber in der Kategorie der

großen Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten sind in diesem Jahr

der Netzwerkausrüster Cisco Systems aus Garching (Platz 1), die SBK

Siemens-Betriebskrankenkasse aus München (2), der

Kontaktlinsenhersteller Alcon / CIBA VISION aus Großwallstadt (3),

der Membranspezialist W. L. Gore & Associates aus Putzbrunn (4) sowie

der im Dax notierte Chiphersteller Infineon Technologies aus

Neubiberg (5).

Die Spitzengruppe bei den Unternehmen mit 501 bis 1.000

Mitarbeitenden bilden der Kundenmanagement-Spezialist salesforce.com

Germany aus München (Platz 1), der Softwareanbieter Adobe Deutschland

aus München (2), DELO Industrie Klebstoffe aus dem oberbayerischen

Windach (3), der Halbleiter-Testspezialist Advantest Europe aus

München (4) und E-T-A Elektrotechnische Apparate aus dem fränkischen

Altdorf (5). Ebenfalls ausgezeichnet wurden in dieser Größenklasse

der Personaldienstleister I.K. Hofmann (Nürnberg), metafinanz

Informationssysteme (München) und die Sparda-Bank München.

Das Spitzentrio der besten bayerischen Arbeitgeber in der

Größenklasse der Unternehmen mit 251 bis 500 Beschäftigten bilden

drei Münchener IT-Unternehmen: das Beratungshaus MaibornWolff (Platz

1) und die beiden Softwareentwickler jambit (2) und iteratec (3).

Weitere Auszeichnungen gingen hier an die Schön Klinik

Berchtesgadener Land, den Münchener IT-Projektdienstleister Pentasys,

die Peter Simmel Handels GmbH aus Moosach und – alle aus München – an

die Unternehmensberatung goetzpartners, den Bürowelten-Gestalter

Designfunktion Holding sowie an die Diakonie Hasenbergl.

Top-Platzierte in der Größenklasse der Unternehmen mit 50 bis 250

Mitarbeitenden sind in diesem Jahr die

Healthcare-Kommunikationsagentur Spirit Link aus Erlangen (Platz 1),

der Münchener Software- und Beratungsanbieter QAware (2), die

Maschinenringe Deutschland GmbH aus Neuburg an der Donau (3), das

IT-Beratungshaus it-economics aus München (4) sowie an das Software-

und Beratungsunternehmen eXXcellent solutions aus der Gemeinde Haar.

Insgesamt wurden in dieser Größenklasse 23 Unternehmen für ihre

überdurchschnittlich hohe Arbeitsplatzqualität ausgezeichnet.

Die Spitzenplätze unter den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49

Beschäftigten belegen Quality First Software aus Geretsried (Platz

1), die Biogena Gruppe Deutschland mit Sitz in Freilassing (2) sowie

– alle aus München – die Softwarefirma Pentland Firth (3), die

Unternehmensberatung Kemény Boehme & Company (KBC) (4) und der

IT-Berater Xenium (5). Im Ganzen wurden in dieser Größenkategorie 21

Unternehmen als gute Arbeitgeber ausgezeichnet.

Insgesamt stellten sich in der aktuellen Wettbewerbsrunde 155

Unternehmen aus Bayern freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrer

Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber. Rund 60.000 Beschäftigte

wurden repräsentativ zur Kultur der Zusammenarbeit in ihrem eigenen

Unternehmen befragt. Unternehmensverantwortliche gaben zudem Auskunft

über Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Führungsarbeit.

Kooperationspartner der 2014 ins Leben gerufenen Great Place to Work®

Initiative «Bayerns Beste Arbeitgeber» sind die Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw), das Demographie Netzwerk e. V.

(ddn) und die Süddeutsche Zeitung.

„Nachhaltiges Wachstum und gelingender Wandel sind eng mit einer

exzellenten Unternehmenskultur verbunden. Unternehmen, die ihre

Mitarbeitenden in hohem Maße wertschätzen, fördern und begeistern,

sind leistungsstärker und besser für die Meisterung künftiger

Aufgaben aufgestellt“, sagte Andreas Schubert, Geschäftsführer beim

Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work®.

Die komplette Liste «Bayerns Beste Arbeitgeber 2019» mit allen 66

Preisträgern sowie Bilder der Award-Verleihung vom 3. April 2019 zum

Abschluss des „Personalkongress IT 2019“ im Haus der Bayerischen

Wirtschaft in München sind hier abrufbar:

www.greatplacetowork.de/ausgezeichnet2019

Das zeichnet «Bayerns Beste Arbeitgeber 2019» aus

Allen Preisträgern ist gemeinsam: sie zeichnen sich durch hohes

Engagement bei der Gestaltung attraktiver und zukunftsorientierter

Arbeitsbedingungen aus und es gelingt ihnen, ein besonders hohes Maß

an Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist in der Zusammenarbeit zu

stiften. Insgesamt bescheinigen vier Fünftel (82%) der Beschäftigten

der aktuellen Preisträger ihrem Unternehmen eine hohe Gesamtqualität

als Arbeitgeber. Zum Vergleich: in gewöhnlichen Unternehmen in

Deutschland tut dies nur etwa jeder Zweite (57%).

Besonders gelobt werden im Einzelnen unter anderem: die aktive

Unterstützung der beruflichen Entwicklung der Beschäftigten

(Zustimmung 78% vs. 44%), das kompetente Verhalten der Führungskräfte

(80% vs. 56%), die Anerkennung guter Arbeitsleistungen (75% vs. 36%)

und die aktive Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz (75% vs.

38%). Deutlich positiver als in gewöhnlichen Unternehmen beurteilt

wird auch, dass die Mitarbeitenden gerne zur Arbeit kommen (83% vs.

50%), im Unternehmen alle an einem Strang ziehen (78% vs. 42%) und

die Mitarbeitenden besondere Leistungsbereitschaft zeigen (83% vs.

64%). Mehr als vier Fünftel der Beschäftigten der Preisträger (83%)

sind zudem bereit, ihr eigenes Unternehmen als Arbeitgeber

weiterzuempfehlen; in durchschnittlichen Firmen ist dies hierzulande

weit seltener der Fall (57%).

Gute Arbeitsplatzkultur ist ein wichtiger Erfolgstreiber

Dass die Gestaltung einer förderlichen und begeisternden Kultur

der Zusammenarbeit eine „Win-Win“-Situation darstellt und sich

nachhaltig auszahlt, zeigen auch weitere Ergebnisse des aktuellen

Arbeitgeber-Benchmarkings: die Preisträger weisen im Vergleich zu

gewöhnlichen Unternehmen signifikant niedrigere Fluktuationsraten und

krankheitsbedingte Fehlzeiten auf, zugleich höhere Bewerbungsquoten.

Nicht zuletzt profitieren sie von einer im Vergleich zur jeweils

eigenen Branche überdurchschnittlichen Umsatzentwicklung

(Managementzustimmung: 81% vs. 38%) und von höherer Innovationskraft

(86% vs. 58%). Kurz: Eine gute Arbeitsplatzkultur zahlt sich für alle

aus.

Bewertungsgrundlagen und Hintergrund

Im Rahmen der Initiative «Bayerns Beste Arbeitgeber» hatten sich

155 Unternehmen aller Größen und Branchen freiwillig einer

unabhängigen Überprüfung ihrer Arbeitsplatzkultur und einer

ausführlichen Befragung der eigenen Mitarbeitenden durch das Great

Place to Work® Institut gestellt. Die Mitarbeiterbefragung umfasste

über 60 Einzelfragen zu wichtigen Arbeitsplatzthemen wie

beispielsweise: erlebte Qualität der Führung, Respekt, Fairness und

Wertschätzung, Teamgeist in der Zusammenarbeit,

Weiterbildungsangebote, Unterstützung der beruflichen Entwicklung,

soziale Integration, Work-Life-Balance und betriebliche

Gesundheitsförderung. Unternehmensverantwortliche gaben zudem

Auskunft über Personalkennziffern und den Einsatz förderlicher

Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Führungsarbeit (Kultur

Audit). Unabhängig von einer Platzierung auf der Liste der besten

bayerischen Arbeitgeber profitierten alle teilnehmenden Unternehmen

von der differenzierten Standortbestimmung zur eigenen

Arbeitsplatzkultur, von vielen Vergleichsmöglichkeiten und den

Impulsen zur Weiterentwicklung als attraktiver und

zukunftsorientierter Arbeitgeber.

Ziel der 2014 ins Leben gerufenen Great Place to Work®

Landesinitiative «Bayerns Beste Arbeitgeber 2019» ist es, bayerische

Unternehmen bei der Gestaltung einer attraktiven und

zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zu fördern, besondere

Leistungen als Vorbild zu würdigen und den gesamten

Wirtschaftsstandort Bayern und seine Unternehmen durch ein

unabhängiges und international verbreitetest Qualitätssiegel für hohe

Arbeitsplatzqualität zu stärken.

Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglich

Anmeldungen für «Bayerns Beste Arbeitgeber 2020» sind ab sofort

möglich unter: www.greatplacetowork.de. An der unabhängigen

Standortbestimmung zur Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber

können große, mittlere und kleinere Unternehmen aller Branchen

teilnehmen – sowie auch Non-Profit-Organisationen und öffentliche

Arbeitgeber jeder Art. Die Teilnahme an dem Benchmarking ist auch

ohne Wettbewerbsteilnahme möglich. Nicht auf der Besten-Liste

platzierte Teilnehmer werden nicht veröffentlicht, gemäß der

Wettbewerbsphilosophie „Standortbestimmung und

Entwicklungsunterstützung für alle – Anerkennung für die Besten“.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und

Beratungsinstitut, das Unternehmen in rund 60 Ländern weltweit dabei

unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln.

Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur

für größere Motivation und Bindung der Mitarbeitenden, sondern stärkt

auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie

trägt zudem wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die

Digitale Transformation oder den Demographischen Wandel erfolgreich

zu bewältigen. Jedes Jahr zeichnet Great Place to Work® auf Grundlage

anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der

Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber für ihre Leistung aus;

international, national, regional und branchenspezifisch. Das

deutsche Great Place to Work® Institut mit Sitz in Köln wurde 2002

gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende. Weitere

Informationen: www.greatplacetowork.de

