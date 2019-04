Nichtwähler sind auch Wähler! – ein gesellschaftskritisches Buch über die Mehrheit von morgen

Inwieweit reflektieren die Ergebnisse von Wahlen wirklich das, was die Bevölkerung will? Ein großer Teil der Bevölkerung wird in den Wahlergebnissen überhaupt nicht berücksichtigt obwohl sie wahlberechtigt, volljährig und Steuerzahler … Michael Ghanem beschäftigt sich in seinem neuen Buch „Nichtwähler sind auch Wähler!“ mit der Bedeutung des Nichtwählens und versucht die Gründe und Folgen zu erklären. Er erklärt zuerst, dass nicht alle Nichtwähler gleich sind. Es gibt sporadische Nichtwähler, Nichtwähler aus Überzeugung, Nichtwähler, die die Demokratie kritisch sehen oder die Parteiendemokratie ablehnen oder auch für die direkte Demokratie sind. Alle diese Wähler sind politisch engagiert, jedoch lehnen sie die Parteistrukturen, das Personal, das Angebot und die Medienkultur ab. In den Analysen der Wahlergebnisse fallen sie aber unter den Tisch.

Die Leser lernen in „Nichtwähler sind auch Wähler!“ von Michael Ghanem, dass Nichtwähler keineswegs ungebildet sind oder aus der sozialen Unterschicht stammen. Der Autor will deutlich machen, dass es notwendig ist, die Nichtwähler als wesentlichen Teil der Demokratie zu behandeln. Er betont, dass sich gerade heute – in einer Zeit, in der autokratische und populistische Bewegungen in der Welt im Aufschwung sind – Deutschland so viele Nichtwähler nicht leisten kann. Ghanem stellt Thesen vor, wie diese Nichtwähler wieder zu Wählern werden könnten.

„Nichtwähler sind auch Wähler!“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-4066-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

