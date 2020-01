Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Anwohnerparken

Der Kreuzzug gegen das Auto nimmt immer größere Auswüchse an.

Beim Thema Parkgebühren bildet sich jetzt eine bemerkenswerte Allianz von

Städten, Verbänden, Autobauern und Umweltschützern – zulasten der Autofahrer.

Auch wenn das Ziel der ungleichen Partner auf den ersten Blick dasselbe sein

mag, so sind die Beweggründe unterschiedlich.

Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes geht es vor allem auch um viel Geld. Die

Städte erhoffen sich Zusatzeinnahmen, mit denen sie Investitionen in den ÖPNV

oder in Fahrradwege versprechen. Allzu durchsichtig ist das Manöver des Verbands

der Autoindustrie. Die Konzerne sind auf dem Weg zu neuen Geschäftsmodellen und

Zukunftsfeldern bereit, das auf Kosten der bisher treuen Autokäufer

durchzusetzen. Gerade in den Innenstädten will die Branche um jeden Preis Platz

schaffen für neue Carsharing- und Fahrdienste.

Bei allem Verständnis, dass mehr Klimaschutz notwendig ist, geht es um

Verhältnismäßigkeit. Statt über Verbote und den Geldbeutel sollte der Weg über

Anreize führen. Zudem: Die Erstellung der Parkplätze in ihrem Quartier haben

die Anwohner über Erschließungs- und Anliegerbeiträge meist größtenteils selbst

finanziert. Dass sie doppelt abkassiert werden sollen, ist ein Unding.

