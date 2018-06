dena-Leitstudie Integrierte Energiewende: Deutschland braucht klares Klimaziel 2050 / Zielkorridor von 80 bis 95 Prozent weniger CO2-Emissionen ist mit verschiedenen Szenarien erreichbar

* Starke Steigerung bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien

nötig

* Synthetische Kraft- und Brennstoffe ergänzen Elektrifizierung

* Kuhlmann: „Integrierte Energiewende braucht integrierte

Politikkonzepte. Es gibt gute Gründe, die Gestaltung der Energie-

und Klimaschutzpolitik neu zu betrachten.“

Die Bundesregierung sollte noch in dieser Legislaturperiode ihr

Klimaziel für das Jahr 2050 präzisieren. Der geltende Zielkorridor

von 80 bis 95 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2050 im Vergleich zu

1990 lässt sich zwar mit verschiedenen Ansätzen wie

Technologieoffenheit oder Elektrifizierung erreichen. Je nachdem,

welches Ende des Korridors realisiert werden soll, ergeben sich aber

bereits für die Ausrichtung auf das Jahr 2030 unterschiedliche

Weichenstellungen. Das geht aus den Ergebnissen der „dena-Leitstudie

Integrierte Energiewende“ hervor, die die Deutsche Energie-Agentur

(dena) mit wissenschaftlichen Gutachtern und über 60 Unternehmen und

Wirtschaftsverbänden aus allen für die Energiewende relevanten

Sektoren erarbeitet hat.

„Eine sektorübergreifende, systemische Betrachtung möglicher

Transformationspfade führt zu anderen Ergebnissen, als eine

sektorspezifische. Bei der Ausrichtung der Energie- und

Klimaschutzpolitik muss das berücksichtigt werden. Die

dena-Leitstudie ist dafür eine gute Grundlage“, sagte Andreas

Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, bei der Vorstellung

der dena-Leitstudie am Montag in Berlin. „Unsere Szenarien zeigen:

Nicht alles, was auf den ersten Blick als naheliegende Lösung

erscheint, führt unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit

anderen Sektoren zum gewünschten Ziel. Daraus folgt auch: Es reicht

nicht, heute nur über die Klimaziele 2030 zu diskutieren. Abhängig

vom Ambitionsniveau für das Jahr 2050, sieht schon 2030 sehr

unterschiedlich aus. Und die Ziele für das Jahr 2030 werden mit

Sicherheit verfehlt, wenn nicht bereits in dieser Legislaturperiode

entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Eine

Konkretisierung der Ziele ist für Unternehmen und für die Gestaltung

des politischen Rahmens dringend geboten. Die dena-Leitstudie ist

eine Einladung an Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft,

die notwendige Debatte zügig zu führen und Entscheidungen zu treffen.

Wenn wir es gemeinsam angehen, können wir praktikable und breit

akzeptierte Lösungen finden und die Energiewende als

gesamtgesellschaftliches Projekt zum Erfolg führen.“

Technologiemixszenarien sind robuster und führen zu geringeren

Mehrkosten

Die dena hat zusammen mit ihren Studienpartnern vier praxisnahe

Szenarien erarbeitet, die Reduktionsziele von entweder 80 oder 95

Prozent bis 2050 erreichen: zwei Elektrifizierungsszenarien gehen

davon aus, dass der Verbrauch in den Sektoren Gebäude, Industrie und

Verkehr weitestgehend mit Strom gedeckt wird, zum Beispiel durch

verstärkten Einsatz von Wärmepumpen, strombasierten

Produktionsanlagen und Elektroantrieben; zwei Technologiemixszenarien

gehen davon aus, dass ein breiteres Spektrum an Technologien und

Energieträgern zum Einsatz kommt, darunter mehr gasförmige und

flüssige Kraft- und Brennstoffe, die mithilfe von erneuerbaren

Energien synthetisch erzeugt werden. Ein Referenzszenario, das die

aktuellen Rahmenbedingungen ambitioniert fortschreibt, reduziert die

Emissionen hingegen nur um 62 Prozent.

Die Technologiemixszenarien erweisen sich im Vergleich als

robuster, weil sie stärker auf bestehende Infrastrukturen aufbauen

und auf mehr gesellschaftliche Akzeptanz stoßen. Sie sind flexibler

und können neue Technologieentwicklungen besser integrieren. In den

Elektrifizierungsszenarien sind dagegen mehr Flächen für den Ausbau

von Wind- und Solaranlagen und ein stärkerer Ausbau des Stromnetzes

erforderlich. Der Gebäudebestand muss stärker energetisch saniert

werden, um mehr Wärmepumpen effizient nutzen zu können. Insgesamt

sind die Transformationspfade mit einem breiten Technologie- und

Energieträgermix bis 2050 unter den getroffenen Annahmen um bis zu

600 Milliarden Euro kostengünstiger als solche, die verstärkt auf

strombasierte Anwendungen setzen.

Andreas Kuhlmann betonte, dass es bei der Energiewende weniger um

Kosten als um Investitionen in die Zukunft gehe: „Energiewende und

Klimaschutz sind gesamtgesellschaftliche Fortschrittsprojekte von

enormer Tragweite und Komplexität. Wenn wir eine Energiewende wollen,

die möglichst wirtschaftlich ist und von der Gesellschaft getragen

wird, sollten wir heute marktorientierte Rahmenbedingungen für einen

breiten Technologiemix schaffen. Nur so werden wir die vielfältigen

Potenziale unterschiedlicher Technologien ausreichend nutzen können.

Das ist Grundvoraussetzung für die Erreichbarkeit der Ziele.“

Mehr Tempo bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien

Für alle Klimazielszenarien gilt: Die Steigerung der

Energieeffizienz und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind

Grundvoraussetzungen für den Erfolg. In beiden Bereichen reicht das

bisherige Tempo nicht aus. Bei einem jährlichen Wirtschaftswachstum

von einem Prozent rechnet die dena-Leitstudie mit einer Reduzierung

des Endenergieverbrauchs bis 2050 im Vergleich zu 2015 um bis zu 64

Prozent im Gebäudesektor, bis zu 52 Prozent im Verkehr und bis zu 18

Prozent in der Industrie. Vor allem in der Industrie macht sich

bemerkbar, dass die Energieeffizienz zwar deutlich zunimmt,

gleichzeitig aber das Wirtschaftswachstum zu einer höheren Nachfrage

führt.

Bei den erneuerbaren Energien setzt die dena-Leitstudie darauf,

dass der Ausbau von Windenergie an Land und Photovoltaik schneller

vorangeht als bisher geplant. Allein für diese beiden Technologien

ist ein jährlicher Nettozubau von 6 bis 7,6 Gigawatt erforderlich.

Das ist ein großer Unterschied zum gesetzlich vorgesehenen

Ausbaukorridor von jährlich 5,4 Gigawatt brutto: 2,9 Gigawatt für

Windenergie an Land, 2,5 Gigawatt für Photovoltaik. Eine

Herausforderung wird es sein, freie Flächen für den Ausbau von

Windkraftanlagen an Land zu finden. Umso wichtiger könnte ab 2030 der

Ausbau der Windenergie auf See werden.

Dritte Säule: synthetische, erneuerbare Kraft- und Brennstoffe

In allen Klimazielszenarien spielen synthetische, erneuerbare

Kraft- und Brennstoffe eine wichtige Rolle. Je nach Szenario decken

sie im Jahr 2050 einen Bedarf von 150 bis 908 Terawattstunden. Damit

schließen sie die Lücke, die nicht durch Energieeffizienz oder die

direkte Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien abgedeckt werden

kann, insbesondere, wenn an anderer Stelle nicht die erwarteten Ziele

erreicht werden, etwa beim Ausbau von Windkraft an Land, bei der

Sanierung von Gebäuden oder bei der Elektrifizierung des

Schwerlastverkehrs.

Der erneuerbare Wasserstoff und die auf ihm aufbauenden

Energieträger wie Methan und synthetische Öle machen es möglich,

erneuerbaren Strom zu speichern und international zu handeln. Die

dena-Leitstudie rechnet damit, dass Deutschland seinen Bedarf zum

großen Teil mit Importen decken wird – zum Beispiel aus Nordafrika,

weil dort die Produktionskosten günstiger und die Flächenpotenziale

größer sind. Aber auch Deutschland hat Potenziale, die stärker

genutzt werden sollten. Um die Entwicklung des Marktes anzustoßen,

sollte Deutschland bis 2030 Kapazitäten für die Herstellung von

erneuerbarem Wasserstoff im Umfang von 15 Gigawatt aufbauen.

Stakeholderdialog soll Grundlagen der Versorgungssicherheit klären

Eine besondere Herausforderung ist die Gewährleistung der

Versorgungssicherheit in einem weitgehend auf erneuerbaren Energien

basierenden Stromsystem. Trotz Energieeffizienz werden die

nachgefragte Strommenge und die Spitzenlast bis 2050 in den

Klimazielszenarien weiter steigen. Gründe dafür sind das anhaltende

Wirtschaftswachstum und die zunehmende Elektrifizierung in den

Verbrauchssektoren. Zusätzlicher Handlungsbedarf entsteht, weil durch

den Atomausstieg und den absehbaren Rückgang der Kohlekraft in

wenigen Jahren deutlich weniger wetterunabhängige

Kraftwerkskapazitäten zur Verfügung stehen.

Zur Deckung der gesicherten Leistung – also der Leistung, die

jederzeit verfügbar sein muss – kommen verschiedene Optionen infrage.

In der dena-Leitstudie übernehmen Gaskraftwerke, die zunehmend

erneuerbare Brennstoffe nutzen, in allen Szenarien einen Großteil der

gesicherten Leistung, allerdings nur mit relativ wenig

Betriebsstunden. Hinzu kommen Speicher, Laststeuerung (Demand Side

Management), erneuerbare Energien und Stromimporte. Die

Herausforderungen und Optionen werden von betroffenen Akteuren sehr

unterschiedlich eingeschätzt. Um rasch zu einem gemeinsamen

Verständnis zu gelangen, empfiehlt die dena-Leitstudie der

Bundesregierung, einen eigenen Dialogprozess zu den Grundlagen der

Versorgungssicherheit im zukünftigen Energiesystem einzurichten.

Für die Nutzung von Kohle hat die dena-Leitstudie in ihrer

Modellierung kein festes Ausstiegsdatum vorgegeben. Die

Kohleverstromung geht in den Klimazielszenarien bis 2030 um die

Hälfte zurück und bis 2050 komplett aus dem Markt, weil neue

Rahmenbedingungen die Vermeidung von CO2-Emissionen belohnen.

Integrierte Energiewende erfordert integrierte Politikkonzepte

Die dena-Leitstudie arbeitet mit dem Leitbegriff der integrierten

Energiewende. Ziel dabei ist es, die Energiewende als Ganzes zu

betrachten, die verschiedenen Technologien, Infrastrukturen und

Märkte aus den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr

aufeinander abzustimmen und in einem intelligenten Energiesystem

zusammenzubringen. Die dena-Leitstudie hat diesen

sektorübergreifenden, systemischen Ansatz in einem breiten

Partnerkreis angewandt und dabei die Klimaziele für das Jahr 2050 (80

bis 95 Prozent CO2-Reduzierung), vor allem aber auch für das Jahr

2030 (55 Prozent CO2-Reduzierung) vorgegeben.

„Unser gemeinsames Ziel war es, die systemischen Zusammenhänge

besser zu verstehen, die bestmöglichen Transformationspfade zur

Erreichung der Klimaziele zu identifizieren sowie Hinweise und

Handlungsempfehlungen zu geben“, betonte Andreas Kuhlmann. „Zugleich

wollten wir Marktkenntnisse und Kompetenzen derjenigen

berücksichtigen, die die Transformationsprozesse mit ihren

Unternehmen am Ende gestalten müssen. Diese integrierende

Bottom-up-Sicht brauchen wir, um die integrierte Energiewende zu

gestalten und neue, integrierte Politikkonzepte zu entwickeln, die

auch die internationalen Zusammenhänge berücksichtigen. Das System

von Steuern, Abgaben und Umlagen im Energie- und Klimaschutzbereich

ist verkrustet. Wir brauchen klare Zielvorgaben und marktorientierte

Rahmenbedingungen, aufbauend auf Innovation, Wettbewerb und

Unternehmergeist. Damit können wir den bestmöglichen Fortschritt

erzielen. Den einen Pfad zur Zielerreichung können wir heute noch

nicht genau vorhersehen. Vielmehr müssen wir offen sein für die

vielfältigen Technologieoptionen. Dafür bedarf es eines starken

politischen Willens und einer ausgereiften Urteilskraft. Mit Mut und

Entschlossenheit können wir viel erreichen.“

Zur dena-Leitstudie

Die dena-Leitstudie Integrierte Energiewende ist ein Projekt der

dena in Zusammenarbeit mit über 60 Partnern aus der Wirtschaft,

darunter Energieversorger, Netzbetreiber, Beratungsunternehmen,

Industrieunternehmen aller Branchen sowie Wirtschaftsverbände. Die

Studienpartner haben gemeinsam die Studienszenarien definiert,

inklusive der übergeordneten Parameter wie Bevölkerungswachstum,

Zinssätze, Technologieentwicklung und Energiepreise. Außerdem wurden

Entwicklungsmöglichkeiten der Sektoren Energieerzeugung und

-verteilung, Gebäude, Industrie und Mobilität erarbeitet und

gegenseitige Abhängigkeiten untersucht. Wissenschaftliche Gutachter

modellierten die Szenarien. Nach einem Zwischenfazit im Oktober 2017

wurden die Transformationspfade noch einmal neu diskutiert,

überarbeitet und berechnet. Hinzu kamen Detailauswertungen und

Sensitivitätsanalysen, um wichtige Einzelfragen zu beantworten.

Wissenschaftlicher Hauptgutachter der dena-Leitstudie war Dr.

Harald Hecking (ewi Energy Research & Scenarios) ergänzt um die

Fachgutachter Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz (ef.Ruhr), Prof.

Dr.-Ing. Bert Oschatz (ITG Dresden), Prof. Dr.-Ing. Andreas Holm (FIW

München), Prof. Dr. Peter Radgen und Dr. Frank May. Begleitet wurde

die dena-Leitstudie von einem Beirat mit Vertretern aus Politik,

Wissenschaft und Gesellschaft unter Leitung von Prof. Dr. Dirk Uwe

Sauer, Vorsitzender des Direktoriums des Projekts „ESYS

Energiesysteme der Zukunft (Phase 2)“ der Deutschen Akademie der

Technikwissenschaften, acatech.

Die dena-Leitstudie Integrierte Energiewende mit den

Schlussfolgerungen der dena und dem Bericht der Gutachter ist online

verfügbar unter www.dena.de/integrierte-energiewende.

