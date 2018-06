„Gemeinsam verschieden“ – Flagge zeigen für Vielfalt (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Jeder Mensch ist anders, hat seine

persönlichen Stärken und Schwächen – vielleicht sogar eine

Behinderung. Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, hat

aber auch das Recht, dabei zu sein. Das heißt, alle sollten ganz

selbstverständlich zusammen lernen, wohnen, leben und arbeiten.

„Inklusion“ nennt sich das. Viele Arbeitgeber, wie zum Beispiel die

Commerzbank, gehen da inzwischen mit gutem Beispiel voran. Oliver

Heinze berichtet (zum 6. Deutschen Diversity-Tag am 05. Juni).

Sprecher: Menschen mit einer körperlichen oder seelischen

Beeinträchtigung werden bei der Commerzbank gezielt gefördert, sagt

die Leiterin des Diversity Managements Nina Semprecht.

O-Ton 1 (Nina Semprecht, 28 Sek.): „Inklusion von Menschen mit

Behinderung ist in der Commerzbank ein wichtiger Teil unserer

Personalstrategie. Wir wollen das Thema stärker ins Bewusstsein

rücken – auch deshalb, weil eine Behinderung im Laufe des Lebens

jeden von uns treffen kann. Nur vier Prozent der Behinderungen sind

angeboren. Wir haben unsere Ziele ganz konkret in einem Aktionsplan

auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention fixiert – und soweit ich

weiß, sind wir auch die erste Bank, die sich in so einem Plan

verpflichtet, konkrete Maßnahmen umzusetzen.“

Sprecher: Mehr als 1.700 Behinderte und denen gleichgestellte

arbeiten inzwischen dort. Für sie gibt–s ein breites

Unterstützungsangebot – von der persönlichen Beratung bis hin zu

Hilfsmitteln wie beispielsweise eine Vorlese-Software für

Sehbehinderte und Blinde.

O-Ton 2 (Nina Semprecht, 25 Sek.): „Aber wir setzen auch verstärkt

auf präventive Maßnahmen aus unserem Gesundheitsmanagement. Darüber

hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern verschiedene Anlaufstellen.

Also wir haben natürlich eine Inklusionsbeauftragte für das Thema,

wir haben eine Schwerbehindertenvertretung von Seiten der

Arbeitnehmervertretung. Und, das ist auch eine ganz schöne

Entwicklung: Seit dem letztem Jahr haben sich einige engagierte

Kollegen zu einem Mitarbeiternetzwerk zusammengetan für behinderte

Kollegen, das sich IDEAL nennt.“

Sprecher: Darüber hinaus spielen beim Thema „Inklusion“

selbstverständlich auch die Kunden eine Rolle.

O-Ton 3 (Nina Semprecht, 21 Sek.): „Ja, das ist ein ganz wichtiger

Punkt, weil unser Verständnis von Inklusion eben genau nicht nur bei

unserer Belegschaft aufhört, sondern wir unsere Geschäftspartner und

Kunden da ganz genauso mit einbeziehen. Weil uns ist es natürlich

total wichtig, unseren Kunden einen uneingeschränkten Zugang bei uns

in der Commerzbank zu ermöglichen, also egal jetzt, ob in den

Filialen oder online – und daran arbeiten wir ganz kontinuierlich.“

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie

die Commerzbank mit gutem Beispiel beim Thema „Inklusion“

voranschreitet: Weitere Infos dazu gibt–s natürlich auch im Netz

unter www.commerzbank.de/diversity.

