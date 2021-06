Denkschrift über Dr. Robert Kempner – Eine Hommage an einen Kämpfer für die Demokratie.

Das Buch porträtiert den Juristen Dr. Robert Kempner, der in der Zeit der Weimarer Republik tätig war. Zeit seines Lebens setzte er sich beispielhaft gegen Antisemitismus und für Menschenrechte und Demokratie ein. Insbesondere in einer Zeit, in der eine deutliche Zunahme rechtsstattfeindlicher sowie antisemitischer Tendenzen zu verzeichnen ist, möchte der Autor mit seiner Denkschrift die Ansichten Kempners in den Fokus rücken.

Das Werk ist aber auch eine Erinnerung an seine Mutter, Prof. Lydia Rabinowitsch-Kempner, deren Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. Der Autor möchte zudem an den 75. Jahrestag des Endes der Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs gedenken.

Professor Bernhard Armin Schäfer arbeitet als Rechtsanwalt in Mainz. Zu seinen Interessensschwerpunkten gehören die Rechtsgeschichte sowie die Forschung zum Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher und dessen Folgeprozesse.

„Denkschrift über Dr. Robert Kempner" von Rechtsanwalt Professor Bernhard Armin Schäfer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29539-1 zu bestellen.

