Michael Oehme: Attentäter von Halle zu lebenslanger Haft verurteilt

St.Gallen, 21.12.2020. Der 28-jährige Stephan Balliet erschoss am 9. Oktober 2019 eine Passantin und einen Mann in einem Kebab-Laden, nachdem der Versuch, in eine Synagoge zu gelangen, gescheitert war. „Nur eine schwere, verriegelte Tür hielt ihn davon ab, auf 52 Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu erschießen, die das Jom-Kippur-Fest im Inneren zelebrierten. Wäre dies so geschehen, wäre das Deutschlands schlimmste antisemitische Gräueltat seit der Nazizeit“, erklärt Kommunikationsexperte Michael Oehme.

Balliet drückte keine Reue für den Angriff auf die Synagoge aus. Während seines fünfmonatigen Prozesses bestritt Balliet den Holocaust öffentlich – das ist eine Straftat in Deutschland. Er lachte, als der Holocaust vor Gericht erwähnt wurde. Er sagte, dass „der Angriff auf die Synagoge kein Fehler war, sie sind meine Feinde“. „Er trat für eine rassistische, frauenfeindliche Ideologie ein. Am Tag des Angriffs trug er Kampfanzüge, filmte die Schießerei und sendete sie 35 Minuten lang live im Internet“, fügt Michael Oehme hinzu. Seine selbstgebaute Waffe blockierte wiederholt.

Der Kantor, der das Gebet in der Synagoge leitete, sah den Schützen in einem Überwachungsfernseher und verlegte die Gemeinde schnell aus der Haupthalle. Während des Prozesses in Magdeburg bei Halle sagte der amerikanische Rabbiner Jeremy Borovitz: „Wir haben keine Angst, wir stehen zusammen.“ Er lebte in Berlin und besuchte Halle für Jom Kippur, den heiligsten Tag des Judentums, und war unter Dutzenden jüdischer Zeugen, die während des Prozesses sprachen.

Die Richter sagten, Balliet sei „ernsthaft schuldig“, was ihn effektiv von einer vorzeitigen Freilassung ausschließt. Er wurde wegen zweier Mordfälle und mehrerer Mordversuche verurteilt. Balliet sagte, sein Angriff sei von Brenton Tarrant inspiriert worden, dem rechtsextremen Schützen, der in zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, 51 muslimische Anbeter getötet hatte. Im August verurteilte ein neuseeländisches Gericht Tarrant wegen der Morde zu einem Leben ohne Bewährung. Das erste Urteil dieser Art in der Geschichte Neuseelands. Vor Gericht entschuldigte sich Balliet nur dafür, dass er eine vorbeikommende Frau erschossen hatte und sagte, er wolle „keine Weißen töten“.

Der Psychiater Norbert Leygraf sagte in einer Bewertung über Balliet, dass er Symptome von Schizophrenie, Paranoia und Autismus habe, die ihn daran hinderten, „Empathie mit anderen“ zu zeigen, während er sich „anderen überlegen“ fühle.