Der SWR Kandidatencheck (FOTO)

Kandidatenportal zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg mit Möglichkeit zum direkten Vergleich

Am 14. März 2021 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fällt es den Wahlberechtigen derzeit schwer, sich vor der Wahl zu informieren. Persönliche Begegnungen mit Politiker*innen sind auf ein Minimum reduziert. Viele Wähler*innen wollen aber wissen: Wer sind die Kandidierenden? Wofür stehen sie? Um den Wahlberechtigten die Möglichkeit zu geben, die Positionen näher kennenzulernen, startet der Südwestrundfunk (SWR) am Mittwoch, 17. Februar 2021 den „SWR Kandidatencheck“ auf seinem Landtagswahl-Webspecial unter www.SWR.de/wahlbw.

Antworten und die Möglichkeit zum direkten Vergleich

Der SWR hat alle Kandidierenden eingeladen, an einer Onlinebefragung teilzunehmen. Im „SWR Kandidatencheck“ finden die Wähler*innen zum einen schnell und einfach Antworten auf die Frage, wer in ihrem Wahlkreis antritt und wie diese Personen zu den wichtigen landespolitischen Themen stehen. Zum anderen bietet das Kandidatenportal zur Landtagswahl 2021 den Kandidierenden eine Plattform, Antworten auf politische Fragen zu geben und sich im direkten Vergleich mit den Mitbewerber*innen zu präsentieren. In Baden-Württemberg haben 774 von 830 Kandidierenden am „SWR Kandidatencheck“ teilgenommen: 564 Männer, 209 Frauen und eine diverse Person. Das entspricht einer Teilnahmequote von rund 93 Prozent.

Gleiche Bedingungen für alle

Die Kandidierenden haben dazu einen vom SWR entwickelten Fragebogen erhalten. Er wurde im Auftrag des SWR vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap versendet, das als technischer Dienstleister keinen Einfluss auf den Inhalt der Fragen hatte. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, bekamen alle dieselben Fragen zur persönlichen Motivation ihrer Kandidatur sowie zu landespolitisch wichtigen Themen. Die Kandidierenden hatten für die Antworten gleiche Bedingungen in Bezug auf Textlänge oder Antwort-Auswahlmöglichkeiten und konnten ein Foto hochladen.

Ausführliche aktuelle Informationen im Wahl-Special des SWR

Im umfangreichen Wahl-Special www.SWR.de/wahlbw finden sich neben dem „SWR Kandidatencheck“ Porträts der Spitzenkandidat*innen, ein großer Parteiprogrammcheck sowie Erklärstücke zur Wahl. Am Wahlabend werden hier auch das Wahlergebnisportal mit den detaillierten Ergebnissen aus allen Wahlkreisen sowie einer umfangreichen Analyse veröffentlicht.

