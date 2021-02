Der SWR Kandidatencheck (FOTO)

Kandidatenportal zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz bietet Möglichkeit zum direkten Vergleich / „SWR Wahlkreischeck“ bietet Überblick über 52 Wahlkreise im Bundesland

Am 14. März 2021 wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Corona-Krise stellt sowohl für die Wahlberechtigten als auch für die Kandidierenden eine besondere Herausforderung dar. Der Wahlkampf kann nicht in der üblichen Form stattfinden, persönliche Begegnungen sind auf ein Minimum reduziert. Viele wollen wissen: Wer sind die Kandidierenden? Wofür stehen sie? Um den Wähler*innen die Möglichkeit zu geben, die Positionen näher kennenzulernen, startet der Südwestrundfunk (SWR) am Mittwoch, 17. Februar 2021, den „SWR Kandidatencheck“ auf seinem Landtagswahl-Webspecial unter www.SWR.de/wahlrp.

Antworten und die Möglichkeit zum direkten Vergleich

Der SWR hat alle Kandidierenden eingeladen, an einer Onlinebefragung teilzunehmen. Im „SWR Kandidatencheck“ finden die Wähler*innen zum einen schnell und einfach Antworten auf die Frage, wer in ihrem Wahlkreis antritt und wie er oder sie zu den wichtigen landespolitischen Themen steht. Zum anderen bietet das Kandidatenportal zur Landtagswahl 2021 den Kandidierenden eine Plattform, Antworten auf politische Fragen zu geben und sich im direkten Vergleich mit den Mitbewerber*innen zu präsentieren. Von den 384 zur Wahl zugelassenen Wahlkreisbewerber*innen (ohne die Ersatzkandidat*innen) haben 349 Kandidierende diese Möglichkeit wahrgenommen und sich an der Befragung beteiligt. Darunter sind 253 Männer, 96 Frauen und keine diverse Person. Das entspricht einer Teilnahmequote von 91 Prozent.

Gleiche Bedingungen für alle

Die Kandidierenden haben dazu einen vom SWR entwickelten Fragebogen erhalten. Er wurde im Auftrag des SWR vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap versendet, das als technischer Dienstleister keinen Einfluss auf den Inhalt der Fragen hatte. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, bekamen alle dieselben Fragen zur persönlichen Motivation ihrer Kandidatur sowie zu landespolitisch wichtigen Themen. Die Kandidierenden hatten für die Antworten gleiche Bedingungen, was Textlänge oder Antwort-Auswahlmöglichkeiten anging, und die Möglichkeit, ein Foto hochzuladen.

Auf dem umfangreichen Wahl-Special www.SWR.de/wahl finden sich neben dem „SWR Kandidatencheck“ zudem Porträts der Spitzenkandidat*innen sowie Erklärstücke zur Wahl. Am Wahlabend bietet das Wahl-Special auch die Ergebnisse aus allen Wahlkreisen.

Wahlkreischeck für die 52 rheinland-pfälzischen Wahlkreise

Ebenfalls am Mittwoch, 17. Februar, geht auf www.SWR.de/wahlrp der „SWR Wahlkreischeck“ online, der alle 52 rheinland-pfälzischen Wahlkreise vorstellt. Hier können die Userinnen und User einen „Kurztrip“ unternehmen und sich über die im jeweiligen Kreis herrschenden Alltagsfreuden und -hürden sowie die Joblandschaft schlau machen. Was zeichnet den Wahlkreis aus? Welche Regionen sind darin zusammengefasst? Und wie ländlich lebt man hier eigentlich? Wie ist die Ausgangslage für die Parteien? Welche Partei hat seit der letzten Landtagswahl aufgeholt? Alle diese Fragen werden im „SWR Wahlkreischeck“ beantwortet.

Fotos über ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/landtagswahlen-rp-kandidatencheck-2021

Newsletter SWRvernetzt: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell