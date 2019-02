Der Tagesspiegel: Bundesanwaltschaft: Zwölf Verfahren gegen Rechtsextremisten wegen Terrorverdachts seit 2012

Berlin – Die Bundesanwaltschaft hat von 2012 bis

2018 insgesamt zwölf Verfahren gegen Rechtsextremisten wegen

Terrorverdachts eingeleitet oder übernommen. Das geht aus einer

Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine schriftliche Frage von

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) hervor. Das Papier liegt

dem Tagesspiegel vor. Pau hatte sich nach Verfahren zu rechtem Terror

seit dem Ende des 2011 aufgeflogenen NSU erkundigt. In zwei Komplexen

konnte die Bundesanwaltschaft eine rechtskräftige Verurteilung

erreichen, bei sechs weiteren Ermittlungen gegen rechtsextreme

Gruppierungen ergab sich am Ende kein hinreichender Tatverdacht. Bei

vier Verfahren sind die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft nach

Angaben des Ministeriums noch nicht abgeschlossen. In den Verfahren,

die mit Urteilen endeten, ging es um die Anschläge der sächsischen

„Gruppe Freital“ und die geplanten Attentate der Gruppierung

„Oldschool Society“. Im März 2018 verurteilte das Oberlandesgericht

Dresden acht Angeklagte der Gruppe Freital wegen Anschlägen auf

Flüchtlingsunterkünfte und Linke in Freital und Dresden zu Strafen

zwischen vier und zehn Jahren Haft. Im Fall der „Oldschool Society“,

deren Mitglieder unter anderem einen Angriff auf eine

Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Borna vorbereitet hatten,

verurteilte das Oberlandesgericht München im März 2017 vier führende

Mitglieder zu Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren.

https://www.tagesspiegel.de/politik/bundesanwaltschaft-zwoelf-verf

ahren-wegen-rechtem-terror-seit-nsu/24035418.html

