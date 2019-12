Der Tagesspiegel: Ex-Juso-Chefin widerspricht Kühnert: SPD muss sofort GroKO beenden

Im Gegensatz zu Juso-Chef Kevin Kühnert fordert seine

Amtsvorgängerin Franziska Drohsel den sofortigen Ausstieg aus der großen

Koalition durch einen Beschluss beim am Freitag in Berlin beginnenden

SPD-Bundesparteitag. “Die SPD sollte endlich den Mut aufbringen, die Koalition

zu beenden und darüber auf dem Parteitag abstimmen”, schreibt Drohsel in einem

Gastbeitrag für “Tagesspiegel-Online” – die Juristin nimmt als Delegierte der

Berliner SPD daran teil. Kühnert ist gegen eine Abstimmung auf dem Parteitag, da

es zunächst einen Plan geben müsse, was danach kommt. Er will sich auf dem

Parteitag zum stellvertretenden Vorsitzenden wählen lassen.

Die SPD solle nicht wieder in Verhandlungen um “irgendwelche

Miniaturkorrekturen” eintreten. “Der Sieg von Saskia Esken und Norbert

Walter-Borjans bei der Mitgliederbefragung ist historisch und mit einer großen

Euphorie verbunden”, betonte Drohsel, die die Jusos von 2007 bis 2010 geführt

hat. “Es war ein Votum gegen das “Weiter So”, gegen das lähmende Mantra der

Alternativlosigkeit.” Endlich zurückgewiesen worden sei auch die Behauptung, die

Sozialdemokratie müsse bis hin zur Selbstaufgabe “alles mitmachen”, etwa “die

Agenda 2010 wegen der hohen Arbeitslosigkeit oder die Große Koalition wegen der

Staatsverantwortung.”

https://www.tagesspiegel.de/politik/ex-juso-chefin-drohsel-vor-dem-spd-parteitag

-die-spd-muss-die-groko-sofort-beenden/25299276.html

