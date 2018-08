Der Tagesspiegel: Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Flüchtlingskontrollen an Grenze zu Frankreich

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht aufgrund

der gestiegenen Flüchtlingszahlen in Spanien einen Bedarf für

verstärkte Kontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und

Frankreich. „Wenn sich die Migrationsbewegungen von der Balkanroute

auf die westmediterrane Route verlagern, dann muss die Bundespolizei

auch mehr Präsenz an der deutsch-französischen Grenze zeigen können“,

sagte der GdP-Vizebundesvorsitzende Jörg Radek dem „Tagesspiegel“

(Mittwochausgabe). Allerdings reiche für entsprechende Kontrollen das

gegenwärtige Personal nicht aus, sagte Radek.

Der vollständige Artikel unter: https://www.tagesspiegel.de/politi

k/fluechtlingsschiff-aquarius-eu-staaten-schieben-sich-gegenseitig-ve

rantwortung-zu/22912042.html

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell