Bundesweit zum Schulstart voraussichtlich tausende offene Stellen für Lehrerinnen und Lehrer unbesetzt

Angesichts des Lehrkräftemangels können bundesweit

viele Schulen nicht mehr ausreichend mit qualifiziertem Personal

versorgt werden. Das ergab eine aktuelle Umfrage des „Deutschen

Schulportals“ in den Kultusministerien der 16 Länder. Etliche

Bundesländer, in denen bereits das neue Schuljahr begonnen hat,

meldeten eine Unterausstattung. Auch in Bundesländern, in denen der

Start ins neue Schuljahr noch bevorsteht, zeichnet sich ein Mangel

ab. Insgesamt können voraussichtlich tausende offene Stellen für

Lehrerinnen und Lehrer bundesweit nicht rechtzeitig besetzt werden.

Besonders betroffen von dem Personalnotstand sind beispielsweise

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. In Sachsen-Anhalt

beispielsweise war zum Schulbeginn an den Sekundarschulen und

Berufsschulen fast die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen noch

unbesetzt. In Niedersachsen waren zum Schulstart 120 der 2000

Stellenangebote noch offen. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen

stellen sich auf eine ähnlich schwierige Situation wie zu Beginn des

Schuljahres 2017/18 ein. Vergleichsweise entspannt stellt sich

dagegen die Situation in den Ländern Bayern, Hessen, Saarland oder

Brandenburg dar. Das Schulportal hat eine Übersicht aller

Bundesländer zusammengestellt, die fortlaufend aktualisiert wird.

Das „Deutsche Schulportal“ ist ein gemeinsames Projekt der Robert

Bosch Stiftung, der Deutschen Schulakademie und der Heidehof Stiftung

in Kooperation mit der ZEIT Verlagsgruppe. Das Portal stellt

erfolgreiche Konzepte aus der Schulpraxis vor und bietet

Informationen und Beiträge zu Bildungspolitik und Wissenschaft.

