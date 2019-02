Der Tagesspiegel: Grünen-Politiker Palmer hält Enteignungsdrohung in Berlin für sinnvoll

Der Grünen-Politiker und Tübinger Oberbürgermeister

Boris Palmer hält die Drohung, Wohnungsspekulanten in Berlin zu

enteignen, für sinnvoll. „Das Signal ist absolut richtig“, sagte

Palmer dem Berliner „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe). Er könne sich

zwar nicht vorstellen, dass Enteignungen in Berlin Realität würden.

Aber er verstehe Ziel und Impuls dieses Vorstoßes: „Die exorbitanten

Bodenpreissteigerungen sind ein politischer und sozialer Skandal. Sie

berühren die Grundfesten bürgerlichen Zusammenlebens. Wenn man, um

dem zu begegnen, auf Instrumente der sozialen Marktwirtschaft aus

Adenauers und Erhards Zeiten zurückgreift, finde ich das

nachvollziehbar.“

Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ erneuerte Palmer seine Kritik

an Berlin: „Vieles klappt einfach in der Hauptstadt erkennbar

nicht“, sagte er. „Vom Schulwesen über den Nahverkehr bis hin zur

sichtbaren Verwahrlosung des öffentlichen Raums, was Drogen, Armut

und Kriminalität angeht. Das kann man besser managen.“ Gleichzeitig

betonte der Grünen-Politiker, dass die Defizite der Stadt nicht vom

aktuellen Senat und den in Berlin mitregierenden Grünen zu

verantworten seien. Es handle sich um Entwicklungen über Jahrzehnte.

„Vieles lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Man sollte die

Probleme aber anerkennen und sie nicht verharmlosen oder mit

Weltoffenheit verwechseln.“

https://www.tagesspiegel.de/politik/hauptstadt-kritiker-boris-palm

er-in-berlin-vieles-klappt-einfach-in-der-hauptstadt-erkennbar-nicht/

24011706.html

