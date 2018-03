Der Tagesspiegel: Kipping: Steueraffäre in Berlin mit Schmitz-Rücktritt nicht erledigt

Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, hat

den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit und die SPD im

Zusammenhang mit der Berliner Steueraffäre Affäre frontal

angegriffen. „Die Affäre ist mit dem Rücktritt von Schmitz

keinesfalls erledigt. Da muss sich die ganze SPD fragen, warum immer

so eine breite Lücke zwischen Reden und Handeln klafft“, sagte

Kipping dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe).

„Herr Wowereit muss sich erklären, warum er aus seiner Regierung

einen Schutzraum für Steuertouristen machen wollte. Herr Gabriel muss

sagen, ob das Linie seiner Partei ist.“ Überhaupt sei es „absolut

nicht glaubwürdig“, dass ein Staatssekretär wegen Steuertourismus

belangt werde und niemand außer Wowereit davon etwas gewusst haben

wolle. Kipping weiter: „Ich frage mich überhaupt, welches

Gerechtigkeitsverständnis ein Herr Wowereit hat. Eine Pflegerin

verliert schon ihren Job, wenn sie ein übrig gebliebenes Essen

mitnimmt. Wowereit wollte einen Staatssekretär stillschweigend im Amt

lassen, der die Staatskasse um mehrere Tausend Euro geplündert hat.“

SPD und Linke hatten bis 2011 ein Jahrzehnt lang zusammen in Berlin

regiert.

http://www.tagesspiegel.de/berlin/steueraffaere-um-andre-schmitz-w

owereit-bleibt-im-urlaub/9429332.html

