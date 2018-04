Der Tagesspiegel: Lars Klingbeil: Agenda-2010-Debatte langweilt mich / SPD-Generalsekretär forderte eigene Partei auf, in Sozialfragen über die Zukunft zu debattieren und Hartz IV zu ersetzen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die

Hartz-IV-Debatte in seiner eigenen Partei kritisiert. „Die

Agenda-2010-Debatte langweilt mich“, sagte Klingbeil dem in Berlin

erscheinenden „Tagesspiegel (Montagausgabe). Heute würden andere

Herausforderungen warten als im Jahr 2003, als die Agenda beschlossen

wurde. Es gebe viel weniger Arbeitslose als damals und große

Herausforderungen durch die Digitalisierung. „Es hilft niemandem,

wenn wir jetzt darüber diskutieren, was 2003 falsch lief und was

nicht“, meinte der SPD-Politiker. Er wolle, „dass die SPD in Richtung

Zukunft diskutiert und ihre Arbeits- und Sozialpolitik auf neue

Herausforderungen ausrichtet“. Am Schluss der Debatte Ende des Jahres

2019 werde „etwas Neues stehen, etwas anderes als Hartz IV“.

