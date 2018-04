WAZ: Lehrergewerkschaften besorgtüber steigende Zahl von Straftaten an NRW-Schulen

Die großen NRW-Lehrergewerkschaften GEW und VBE

haben sich besorgt über die steigende Zahl von Straftaten an den

Schulen gezeigt und mehr Unterstützung aus der Politik angemahnt.

„Gewalt an Schulen, auch gegenüber Lehrkräften, war lange ein

Tabu-Thema“, sagte VBE-Landeschef Stefan Behlau der in Essen

erscheinenden „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ,

Montagausgabe). Die Zunahme der Straftaten mache deutlich, wie

wichtig Vorbeugung sei. „Es ist überfällig, dass die Politik Schulen

die nötige Unterstützung bietet. Wir brauchen flächendeckend

Schulpsychologen, Sozialarbeiter und weiteres pädagogisches

Unterstützungspersonal“, so Behlau. Auch die Landesvorsitzende der

GEW, Dorothea Schäfer, forderte in der WAZ den Einsatz von

zusätzlichen Schulpsychologen. Die Lehrer benötigten für

Gewaltprävention mehr Unterstützung. Insgesamt würden die Sitten an

den Schulen rauer, Respektlosigkeiten nähmen zu. „Die Hemmschwelle

sinkt“, warnte Schäfer. Sie erkennt einen fatalen Trend, über soziale

Medien wie Facebook andere Menschen zu kritisieren und zu beleidigen.

Es häuften sich im Internet auch die beleidigenden Kommentare mit

Schulbezug. Hintergrund der Gewerkschafts-Forderungen ist die

Nachricht, dass die Zahl der Straftaten an NRW-Schulen laut

Landeskriminalamt im vergangenen Jahr um fast fünf Prozent gestiegen

ist. Besonders die Gewaltdelikte haben danach zugenommen.

