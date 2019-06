Der Tagesspiegel: NPD droht Geldentzug/Antrag geht im Juli ans Bundesverfassungsgericht

Der Antrag von Bundesrat, Bundestag und

Bundesregierung auf Entzug aller staatlichen Gelder für die NPD ist

fertiggestellt. Der Schriftsatz solle im Juli dem

Bundesverfassungsgericht geschickt, sagten hochrangige

Sicherheitsexperten dem Berliner „Tagesspiegel“ (Sonnabendausgabe).

Fast alle Innenminister hätten inzwischen testiert, dass der Antrag

keine Informationen von V-Leuten enthalte. Die NPD bekommt 2019

vierteljährlich knapp 200 000 Euro in Form von Abschlagszahlungen.

Angesichts der desaströsen Ergebnisse der rechtsextremen Partei bei

Landtags- und Bundestagswahlen sind die staatlichen Zuwendungen

geschrumpft. Bei vielen Landtagswahlen verpasste die NPD die

Mindesthöhe von einem Prozent der Wählerstimmen, bei der

Bundestagswahl 2017 blieb die Partei unter den erforderlichen 0,5

Prozent. Bis 2016 hatte die NPD lange etwa eine Million Euro im Jahr

bekommen. Im Schriftsatz würden verfassungsfeindliche Aktivitäten der

Partei aufgelistet, sagten Sicherheitskreise. Ein Fall sei das

„Schild & Schwert“-Festival im sächsischen Ostritz. Organisator ist

Thorsten Heise, Vizevorsitzender der NPD. Zu dem zweimal im Jahr 2018

veranstalteten Treffen kamen hunderte Neonazis, die Polizei leitete

Verfahren wegen Zeigen des Hitlergrußes und weiterer Straftaten ein.

Im Antrag sind zudem die Versuche der NPD dokumentiert, in der Manier

von Bürgerwehren mit Streifengängen in Berlin und weiteren Städten

„Schutzzonen“ zu schaffen. Sicherheitskreise sehen den Antrag auf

Entzug der staatlichen Gelder für die NPD skeptisch. Zu befürchten

sei, dass das Bundesverfassungsgericht angesichts des

fortschreitenden Niedergangs der Partei wieder urteile, die vom Staat

geplante Sanktion sei nicht verhältnismäßig, hieß es.

https://www.tagesspiegel.de/politik/entzug-staatlicher-gelder-fuer

-die-npd-antrag-soll-im-juli-zum-bundesverfassungsgericht/24505388.ht

ml

