Der Tagesspiegel: Poroschenko-Berater: „Wir hoffen auf Verständnis“

Im Fall Babtschenko fordert Vize-Präsdialamtschef

Jelisejew, nicht sein Land zu kritisieren, sondern Russland Berlin –

Nach dem vorgetäuschten Mord an dem russischen Journalisten Arkadi

Babtschenko wirbt die Ukraine bei westlichen Regierungen um

Unterstützung. „Wir hoffen auf Verständnis bei unseren Partnern“,

sagte Kostjantin Jelisejew, der außenpolitische Berater des

ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, dem „Tagesspiegel“

(Montagausgabe). Zugleich forderte er, nicht sein Land zu

kritisieren, sondern Russland. „Die internationale Gemeinschaft

sollte unsere Position verstehen und nicht die Ukraine beschuldigen.

Sie sollte vielmehr Russland aufrufen, die terroristischen

Aktivitäten einzustellen und keine weiteren Angriffe auf Journalisten

und Politiker zu planen.“

Der Vize-Chef des Präsidialamtes in Kiew stellte außerdem eine

Veröffentlichung aller Beweise im Fall Babtschenko in Aussicht: „Um

das Vertrauen unserer ausländischen Partner und der Journalisten zu

bewahren, müssen die ukrainischen Behörden alle Ergebnisse der

Untersuchung und alle Beweise über Verbindungen nach Russland

offenlegen“, sagte Jelisejew. „Ich hoffe, dass das bald passieren

wird.“

Dass die Ukraine mit der Aktion ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel

gesetzt habe, wies Jelisejew zurück. „Wir tun das, was wir tun müssen

und was alle Regierungen tun: die nationalen Interessen und das Leben

der Bürger schützen“, sagte der Präsidentenberater. „Wenn das FBI so

etwas gemacht hätte, würden alle Beifall klatschen.“ Dass der

ukrainische Geheimdienst SBU nun für sein Vorgehen kritisiert werde,

sei „nicht fair“.

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell