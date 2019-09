Der Tagesspiegel: Staatsanwältin wechselt in die Berliner Politik: Vera Junker wird Staatssekretärin für Finanzen

Finanzsenator Mathias Kollatz (SPD) hat mit der

prominenten Berliner Juristin Vera Junker eine Besetzung für den

vakanten Posten der Staatssekretärin in seiner Verwaltung gefunden.

Die 57-Jährige ist seit 2006 Leitende Oberstaatsanwältin in Berlin –

und den Berlinern vor allem als Anklägerin im Bankenskandal in

Erinnerung. Am Dienstagvormittag wurde im Senat beschlossen, dass

Vera Junker als Staatsekretärin in die Finanzverwaltung wechselt.

Junker hat in Münster Jura studiert und ist 1991 nach Berlin

gewechselt. Seit 1977 ist die SPD-Mitglied und seit Jahren im Bezirk

Reinickendorf aktiv. Sie wird die große Lücke füllen, die Margaretha

Sudhof hinterlässt – die als Staatssekretärin ins

Bundesjustizministerium wechselt. Sudhof hatte den Job noch unter dem

damaligen Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) bekommen, der sie

2012 aus dem Bundesinnenministerium in die Berliner Verwaltung geholt

hatte.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob der frühere

Landesvorsitzende Jan Stöß den Posten des Finanzstaatssekretärs

bekommen könnte. Der kehrt nun nach zwei Jahren am

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zwar nach Berlin zurück, wird

aber lediglich Abteilungsleiter in der Finanzverwaltung. Dem

Vernehmen nach wollte Kollatz gerne wieder eine Frau als Nachfolgerin

für Sudhof haben.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/staatsanwaeltin-wechselt-in-ber

liner-politik-vera-junker-wird-staatssekretaerin-fuer-finanzen/249988

08.html

