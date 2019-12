Der Tagesspiegel: Thierse rechnet mit SPD ab

Der langjährige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse fürchtet

unter der neuen SPD-Führung einen Totalabsturz seiner Partei: “Eine Partei, die

nicht lernt, eigene Regierungs-Leistungen auch zu loben, sondern durch ein Klima

der Unzufriedenheit, der Verdächtigungen und des Hasses geprägt ist, wird keine

Zukunft haben”, betonte Thierse im “Tagesspiegel” (Donnerstagausgabe). Da sei es

völlig egal, wer an ihrer Spitze stehe. Angesichts der Verwerfungen in der SPD

hält Thierse eine CDU/CSU-Minderheitsregierung unter Führung von Kanzlerin

Angela Merkel für eine realistische Option. Denn der Haushalt 2020 sei

beschlossen. Merkel werde dann mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab Mitte

2020 die “Königin Europas sein und die SPD kann nur noch meckern und mosern”.

Die Wahl von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werde das ganze Dilemma der

SPD und ihre Haltung zur großen Koalition verschärfen, meinte Thierse. Die Logik

der Personalentscheidung wäre der Ausstieg aus der Koalition, denn beide hätten

mit dessen Erwartung den Mitgliederentscheid gewonnen, erklärte Thierse. Sie

seien aber innerparteilich dafür wiederum gar nicht legitimiert, da beim

Mitgliedervotum über den Eintritt in die Koalition mit rund 70 Prozent die

Wahlbeteiligung höher war als nun bei der Entscheidung über den Vorsitz – und

mit 66 Prozent sei auch die Zustimmung zur Koalition mit den Unionsparteien

höher gewesen als jetzt bei der Vorsitzendenwahl: Esken und Walter-Borjans, sind

von nur rund 53 Prozent gewählt worden. “Ein Nichtausstieg jetzt beschädigt aber

die Glaubwürdigkeit von Esken/Borjans”, so Thierse. Ein Koalitionsausstieg

dagegen gefährde wichtige Erfolge der SPD, “vor allem die Grundrente, ein

Hauptprojekt der SPD, für das sie lange gekämpft hat”. Wer die Koalition jetzt

sprenge, werde bei der nächsten Wahl wohl dafür bestraft: “Sieger wird mit

Sicherheit nicht die SPD sein, sondern vor allem die AfD und die Grünen.”

