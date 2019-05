Der Tagesspiegel: Transatlantik-Koordinator im Außenministerium: Europa und Deutschland brauchen eine neue Amerika-Politik

Anlässlich des Besuchs von US-Außenminister Mike

Pompeo in Deutschland fordert der Koordinator für die

transatlantische Zusammenarbeit, Peter Beyer (CDU), in einem

Gastbeitrag für den Tagesspiegel (Online-Ausgabe von Mittwoch) eine

neue Amerika-Politik in Deutschland und Europa. „Die

transatlantischen Beziehungen haben Sand im Getriebe.“ Die

Präsidentschaft Trumps sei ein Weckruf, dem nach der Bestandsaufnahme

Entscheidungen, Selbstbewusstsein und Inhalte folgen müssen“, so

Beyer. Daraus folge: „Europa und Deutschland brauchen eine neue

Amerika-Politik – das heißt: Europa muss sich emanzipieren und als

selbstbewusster Partner neben die USA stellen.“

Beyer zieht eine kritische Bilanz der transatlantischen

Beziehungen. „Das Fundament der transatlantischen Partnerschaft ist

stark – auch wenn es paradoxerweise der US-Präsident höchst selbst

ist, der den Antiamerikanismus bei uns und andernorts wieder

salonfähig gemacht hat. Auf die Obama-Euphorie folgte der drastische

Image-Einbruch. Die Deutschen mögen Trump nicht“, so Beyer.

https://www.tagesspiegel.de/politik/schwierige-beziehungen-europa-

und-deutschland-brauchen-eine-neue-amerika-politik/24309134.html

