Der Tagesspiegel: Verfahren wegen diffamierendenÄußerungen bei Pegida-Demonstration eingeleitet

Die diffamierenden Äußerungen von

Pegida-Demonstranten über den ermordeten Walter Lübcke haben

vermutlich strafrechtliche Konsequenzen. Es sei ein Verfahren gegen

Unbekannt wegen Billigung von Straftaten eingeleitet worden, sagte

der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, Lorenz Haase, am Freitag

dem Tagesspiegel.

Geprüft werde auch, ob weitere Straftatbestände wie

Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener in

Frage kommen. Am vergangenen Montag hatten Teilnehmer der

Pegida-Demonstration in Dresden gegenüber einem Team des ARD-Magazins

„Kontraste“ den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten

gerechtfertigt. Ein Demonstrant sagte, „ja wie es in den Wald

hineingerufen wird, so schallt–s wieder raus“. Ein weiterer

Demonstrant bezeichnete Lübcke als „Volksverräter“. Die Sendung wurde

am Donnerstagabend ausgestrahlt. Die sächsische Polizei versucht

jetzt, die Demonstranten zu ermitteln, die sich mutmaßlich strafbar

gemacht haben.

