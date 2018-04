Der WDR verstärkt das Content-Netzwerk funk um ein bewährtes journalistisches Format: Aus #WDR360 wird reporter

Seit mehr als drei Jahren produziert der WDR erfolgreich Reportagen

für ein junges Publikum bei YouTube. Mit neuem Namen wird dieser

Kanal nun Teil des funk-Netzwerks.

reporter ist ein journalistisches Videoformat, das sich politischen

und gesellschaftlichen Themen widmet. Die Reportagen betreffen die

Lebenswelt der Community – sie sind nah am Geschehen, mutig,

überraschend und investigativ.

Das Format richtet sich an 20- bis 24-Jährige, die politisch

interessiert und weltoffen sind. Die Hauptausspielwege des Formats

sind YouTube und Facebook.

Im Auftaktfilm kehrt reporter Ben Bode an einen Ort zurück, den er

schon für #WDR360 besucht hat: den Braunkohle-Tagebau im Hambacher

Forst. Vor mehr als zwei Jahren hat er die Umweltaktivisten, die

illegal am Waldrand und in den Bäumen des Hambacher Forsts leben,

getroffen und ihre Motivation beim Kampf gegen den Braunkohle-Tagebau

kennengelernt. Jetzt will Ben Bode sich die Gegenseite anhören.

Deswegen begleitet er einen Tag lang exklusiv den RWE-Werkschutz bei

seiner Schicht. Dabei erfährt er viel über den Arbeitsalltag, der für

die Mitarbeiter des Werkschutzes täglich von Angst vor Angriffen

geprägt ist – und von den unterschiedlichen Formen des Protests, mit

all seinen Eskalationsstufen.

In dem medialen Umfeld der reporter-Zielgruppe – in dem Meinung und

Subjektivität oft alles sind – geht der WDR mit dem neuen funk-Format

einen anderen Weg: reporter legen Wert auf Recherche, Transparenz,

Unvoreingenommenheit und Relevanz. reporter sind unideologisch und

ergebnisoffen – und haben am Ende des Films einen Erkenntnisgewinn:

„Meinung machen andere. Wir machen Journalismus.“

reporter wird von der Programmgruppe Aktuelles Fernsehen des WDR für

funk produziert.

Die erste Folge im funk-Netzwerk wird am 11. April 2018 um 16.30 Uhr

im YouTube-Channel von reporter und auf funk.net veröffentlicht.

