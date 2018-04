Der Winspiration Award 2018 – Die zweite Nominierung

Der 7. Mai ist der Winspiration Day, doch schon am 6. Mai werden wir bei einer besonderen Veranstaltung in Hamburg den Winspiration Award verleihen. Heute stellen wir, nach Peter Spiegel (http://weq.institute/), die zweite winspiriende Persönlichkeit vor, die zu unseren fünf nominierten Personen zählt:

Rabbiner Dr. Alon Goshen-Gottstein

Dr. Alon Goshen-Gottstein gilt als eine der weltweit führenden Persönlichkeiten im interreligiösen Dialog. Er ist Gründer und seit 1997 Direktor des Elijah Interfaith Institute (http://elijah-interfaith.org/). Seine Arbeit verbin-det die theologische und akademische Dimension mit einer Vielzahl praktischer Initiativen, insbesondere unter Beteiligung der religiösen Führer der Welt.

Eine Initiative ist das Hope Center (http://www.elijah-interfaith.org/hope-center). Die Hope Vision – Ein Haus des Gebets und der Bildung – das erste interreligiöse Zentrum in Jerusalem. Hier werden Herzen und Sinne ge-öffnet und geschult, vor allem in Hinblick auf Andere und anders Denkende. Die verschiedenen Religionen sind keine Gegensätze, vielmehr verschiedene Wege, die eben auch zu einer besseren Welt führen können. Die Hope Vision ist ein Symbol und Modell für interreligiöse Beziehungen und eine Einladung, gemeinsam im Ge-bet die tiefsten Bestrebungen der Menschheit, und ganz besonders dem Streben nach Frieden, zum Ausdruck zu bringen. … in Jerusalem und in der ganzen Welt. Die Zielsetzung ist 1 Milliarde Menschen hiermit zu errei-chen und sie sind auf dem besten Wege dies zu erreichen. Die Winspiration Day Association freut sich die Vi-sion weiter zu verbreiten! Denn das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen sind ein we-sentlicher Aspekt dessen, was die Winspiration Bewegung unterstützt.

Dr. Alon Goshen-Gottsteins langjährige Tätigkeit hier, sein Wirken und die Initiative, ein Hope Center mitten in Jerusalem zu gestalten, macht ihn für uns zu einer winspirierenden Persönlichkeit. Insbesondere sagen viele Menschen, wenn in Jerusalem Frieden ist, dann haben wir 70-90 % des Weltfriedens erreicht.

Wer den Award 2018 erhält wird am 06. Mai bei einer Veranstaltung in Hamburg bekanntgegeben. An diesem Tag können Sie dabei sein! Nähere Infos und die Anmeldemöglichkeit: winspirationday.org

Anlässlich des Winspiration Days am 7. Mai wird über 36 Stunden, vom Sonnenaufgang in Neuseeland bis zum Sonnenuntergang auf Hawaii, von über 90 extraordinären Persönlichkeiten (Unternehmern, Coaches, Leh-rern und vielen anderen) Weisheiten, Wissen, Know-How und Erfahrungen weitergegeben, wie man selbst in der eigenen Kraft sein kann oder wie wir uns alle auf eine Win Win Society hinbewegen können. Dieser Live-Stream ist komplett gratis! Nähere Infos und die Anmeldemöglichkeit: http://winspirationday.org/may-7th-2018

Das wichtigste im Land sind die Menschen!

Die Zukunft ist schön.

Die Zukunft ist offen, wir gemeinsam entscheiden was drin sein wird.

Das Beste kommt noch!

Mehr Informationen unter www.winspirationday.org

Media/Presse

Winspiration Day Association

Scheideggstrasse 10a

6038 Gisikon / Schweiz

office@winspirationday.org

Die Winspiration Day Association versteht sich als gemeinnütziger „Not for Profit“ Verein im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Zweck des Vereins ist die Förderung der menschlichen Entwicklung für eine offene, zukunftskonstruktive und verantwortungsbewusste Gesellschaft mit eigenverantwortlichen, kreativen, gebildeten, gesunden und freien Menschen. Dies geschieht insbesondere durch die Unterstützung und Weiterentwicklung eines Human Development Indexes, die Etablierung und Anerkennung eines jährlichen, internationalen Jahrestages am 7. Mai unter dem Namen Winspiration Day, die Organisation von Veranstaltungen am Winspiration Day sowie die Organisation weiterer Veranstaltungen und Durchführung von Projekten zur Förderung des Vereinszwecks.