Der Winterdienst für Kommunen

Die kalten Jahreszeit stellt immer wieder eine Herausforderung für zahlreiche Städte und Gemeinden in Österreich und in Deutschland dar. In Regionen, in denen eher weniger Schneefall vorkommt, kann schon eine kleine Schneedecke eine wesentliche Herausforderungen darstellen. Oft steht gar nicht das passende Gerät für den Winterdienst bereit. Unser Shop für Kommunen kann hier als Vorbereitung oder auch kurzfristig Abhilfe schaffen.

Im Westen von Österreich, wo jedes Jahr mit viel Schneefall zu rechnen ist, ist der Bedarf an Winterdienst Geräten schon klar. Kaum ein Winter könnte sich dort ohne einen Schneefangzaun in manchen Höhenlagen vorstellen lassen.

Unser Sortiment für Kommunen bietet die volle Auswahl für den professionellen Winterdienst.