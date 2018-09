Der ZZF zum Welttierschutztag: Bedürftige unterstützen, damit Mensch und Tier zusammen bleiben können

Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober

fordert der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF), dass

Tierhalter, die von Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung leben,

bei der Versorgung ihres Heimtieres unterstützt werden.

„Es geht uns um die Menschen, die ihre Vierbeiner, Fische oder

Ziervögel schon hatten, bevor sie unverschuldet in finanzielle Not

geraten sind“, erklärt ZZF-Präsident Norbert Holthenrich. „Ich erlebe

das tagtäglich in meinem Zoofachgeschäft: Die Menschen wollen nur das

Beste für ihr Tier und hängen sehr an ihm, wissen aber nicht, wie sie

den nächsten Futtersack oder Tierarztbesuch bezahlen sollen.“ Der ZZF

fordert deshalb von der Politik, dass Betroffene für einen Teil des

monatlichen Bedarfs für Futter, Pflege und Tierarztbesuche

Unterstützung erhalten, etwa in Form von Einkaufsgutscheinen oder

durch Berücksichtigung des Bedarfs im Regelsatz.

Dass das Leben mit Heimtieren zufrieden und glücklich macht und

einen positiven Einfluss auf das Stress-Empfinden hat, bestätigen

über zwei Drittel der Tierhalter in einer repräsentativen Umfrage der

Gesellschaft für innovative Marktforschung (GIM)*. „Auch für

arbeitslose Menschen sind Heimtiere wichtige Begleiter. Das

Zusammenleben mit Heimtieren kann ihnen dabei helfen, den Alltag zu

strukturieren und aktiv zu bleiben“, ist sich Norbert Holthenrich

sicher.

Mit finanzieller Hilfe könne zudem häufiger vermieden werden, dass

die Halter ihre Heimtiere ins Tierheim geben müssen. „Das verringert

auch die Zahl der Abgabetiere in den Tierheimen und entlastet diese“,

so der Verbandspräsident.

*Vgl. Prognose der Heimtierpopulation und -penetration in

Deutschland bis 2025: Gesellschaft für innovative Marktforschung

(GIM) Berlin, 2016

