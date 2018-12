Deutsche empfinden Hartz 4 als ungerecht (FOTO)

40 Prozent der Deutschen empfinden Hartz 4 als ungerecht und etwasüber die Hälfte der Menschen ist nicht der Meinung, dass Hartz 4einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet.Junge Menschen sehen das Arbeitslosengeld II weniger kritisch alsältere und die Menschen im Osten bewerten Hartz 4 insgesamt negativerals die Menschen im Westen. Dies sind Ergebnisse einerrepräsentativen Umfrage bei 1086 Personen von YouGov für dieInitiative Markt- und Sozialforschung.

Der Äußerung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn aus dem

März, mit Hartz IV habe „jeder das, was er zum Leben braucht“,

widersprechen mehr Menschen als dass sie zustimmen: 42 Prozent lehnen

die Aussage ab, während sie 25 Prozent bejahen. Auch unter den

Wählern von Spahns Partei CDU herrscht Uneinigkeit: Etwa ein Drittel

stimmt zu, ein Drittel lehnt die Aussage ab und ein Drittel ist

unentschieden oder hat keine Meinung. Besonders negativ wird die

Aussage von Menschen über 55 bewertet.

Über die Hälfte der Bevölkerung ist nicht der Meinung, dass Hartz

4 einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

leistet. Der Anteil der Menschen, die diese Meinung nicht teilen,

steigt mit zunehmendem Alter: Während 35 Prozent der 18- bis

24-jährigen diese Aussage ablehnen, widersprechen von den Menschen,

die älter als 55 Jahre sind, 56 Prozent.

Der Hartz 4-Satz, 2005 im Zuge der Agenda 2010 durch

Zusammenlegung der früheren Arbeitslosen- und Sozialhilfe als

Grundsicherung eingeführt, ist nicht an vorherige Einzahlungen in

Versicherungen oder Sozialkassen gekoppelt. Dennoch befürworten fast

60 Prozent der Deutschen, dass Menschen, die länger in die

Sozialkassen eingezahlt haben, auch einen erhöhten Hartz 4-Satz

erhalten sollen. Nur 14 Prozent befürworten die gegenwärtig

angewandte Praxis und lehnen diese Aussage ab. 42 Prozent finden,

dass Familien mit Kindern und Alleinerziehende besser gestellt werden

sollten als andere. Besonders stark vertritt die Altersgruppe der 18-

bis 24-jährigen diese Meinung, wo sie bei über der Hälfte befürwortet

wird.

Bei der Frage, ob der Hartz 4-Satz für Deutschland als reiches

Land zu niedrig sei, sind die Menschen unentschieden. Etwa ein

Drittel stimmt der Aussage zu, etwa ein Drittel lehnt sie ab und

ungefähr ein Drittel hat keine Meinung oder ist unentschieden.

40 Prozent der Deutschen empfinden Hartz 4 als ungerecht,

wohingegen es von nur 19 Prozent der Bevölkerung als gerecht

wahrgenommen wird. Während die jüngeren Deutschen relativ

unentschieden sind, haben die Menschen über 55 eine deutlichere

Meinung: 45 Prozent empfinden Hartz 4 als nicht gerecht, wohingegen

nur 15 Prozent angeben, Hartz 4 gerecht zu finden.

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov

Deutschland GmbH, an der 1086 Personen zwischen dem 21.08.2018 und

24.08.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind

repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

