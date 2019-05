Deutsche Umwelthilfe fordert von SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley klare Positionierung für starke Verbraucherrechte in der EU

EU-Sammelklage-Gesetz für kollektive

Verbraucherschutzrechte wird durch Barleys Justizministerium im

EU-Rat ausgebremst und droht geschwächt zu werden –

Verbraucherfreundliche EU-Regelung dringend erforderlich, um die

wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung des deutschen

Musterfeststellungsklagerechts zu korrigieren – Deutsche Umwelthilfe

fordert noch vor der EU-Wahl ein klares Bekenntnis von Katarina

Barley, ob sie sich für eine starke Verbandsklage auf EU-Ebene

einsetzen wird – Zivilgesellschaft benötigt bestmöglichen

gesetzlichen Schutz, um sich gegenüber rechtswidrig agierenden

Unternehmen erfolgreich zur Wehr setzen zu können

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeigt sich irritiert über das

Verhalten von der SPD-Spitzenkandidatin und Justizministerin Katarina

Barley, die eine schnelle Verabschiedung des europäischen

Verbraucherschutz-Klagerechts im EU-Ministerrat verzögert und zudem

versucht, den Verbraucherschutz abzuschwächen. Ziel des –New Deal for

Consumer– ist es, nach den Erfahrungen des Diesel-Abgasskandals, die

kollektiven Klagemöglichkeiten betrogener Verbraucher zu stärken.

Nachdem das EU-Parlament im März 2019 der von der EU-Kommission

erarbeiteten Regelung zugestimmt hat, stockt es nun ausgerechnet im

EU-Ministerrat aufgrund von Widerständen in Barleys Ministerium.

Die deutsche Bundesregierung hat eine Mitschuld am

Diesel-Abgasskandal, da sie trotz zahlreicher Warnungen und Hinweise

auf betrügerische Praktiken der Dieselkonzerne diese über zehn Jahre

hinweg nicht kontrolliert hat. Nun droht für Millionen von

Diesel-Pkw-Haltern die Verjährung ihrer Ansprüche. Die DUH hat vor

diesem Hintergrund kein Verständnis dafür, dass ausgerechnet die

deutsche Justizministerin den Schutz betrogener Verbraucher

ausbremst. Die DUH fordert Barley auf, sich klar zum europäischen

Verbraucherrecht zu bekennen und beim nächsten Arbeitsgruppentreffen

am 23. Mai 2019 die wichtige Gesetzgebung zur EU-Sammelklage auf den

Weg zu bringen.

Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: „Im vergangenen

Jahr wurde mit dem Musterfeststellungsrecht eine

Klageverhinderungsregelung ganz im Sinne der Industrie auf den Weg

gebracht. Wir brauchen nun schnell eine europäische Regelung, die es

Verbrauchern ermöglicht, eine Sammelklage unkompliziert und mit

direkter Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen auf den Weg zu

bringen. Kein Verständnis haben wir zudem für die Strategie des

Justizministeriums, dass dem schwächeren deutschen Instrument der

Musterfeststellungsklage Vorrang gegeben werden soll, was ein

weiterer Nachteil für die Verbraucher in Deutschland wäre. Wir

fordern Verbraucherministerin Katarina Barley auf, sich eindeutig für

starke, kollektive Verbraucherrechte einzusetzen und noch vor der

EU-Wahl die Position ihres Hauses im Sinne der Verbraucherinteressen

zu korrigieren.“

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH ergänzt:

„Das EU-Sammelklagen-Gesetz ist ein wichtiges juristisches Instrument

für die EU-Bürger, um sich kollektiv gegen Rechtsverstöße von

Unternehmen zur Wehr zu setzen. Umso dringlicher ist es, dass der

EU-Ministerrat die Richtlinie endlich auf den Weg bringt und sie so

ausgestaltet, dass sie wirkt. Das neue Europaparlament darf keine

neuen Hürden für den kollektiven Rechtsschutz aufstellen. Alle

Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen müssen klageberechtigt

sein. Sammelklagen müssen zukünftig auch möglich sein, wenn es gegen

falsche Spritverbrauchsangaben der Autokonzerne geht. Sogenannte

Bagatellverstöße, die sich zu hohen Gesamtschäden für alle

Verbraucher aufaddieren, müssen ebenfalls geahndet werden.“

Die DUH kritisiert, dass im Laufe der Abstimmungen wesentliche

Verordnungen und Richtlinien nicht mehr im Anwendungsbereich der

EU-Sammelklage vorgesehen sind. So fehlt zum Beispiel die

EU-Verordnung 715/2007, die vorsieht, dass die im Rahmen der

Typengenehmigung von Pkw übermittelten Verbrauchsangaben denen im

praktischen Fahrbetrieb entsprechen müssen. Die DUH wertet die

Streichung wesentlicher Verordnungen, die vor allem auch die

Autoindustrie betreffen, als das Ergebnis der großzügigen

Berücksichtigung von Industrieinteressen zu Lasten der Verbraucher.

Als ebenso notwendig erachtet die DUH, dass vermeintliche

Bagatellverstöße wieder mit in die Regelung aufgenommen werden. Wegen

der Geringfügigkeit der Schäden haben Verbraucher bei

Bagatellverstößen oft kein Interesse an einem langwierigen und

kostspieligen Gerichtsverfahren und bleiben daher untätig. Gerade

dieser Umstand lädt Unternehmen zu Verbraucherrechtsverstöße ein; in

einer Vielzahl von Kleinschäden rechnen diese sich in Summe zu einer

horrenden Schadenshöhe auf.

Artikel 4 Paragraph 1, Subparagraph 2 würde zudem die

Klagemöglichkeit von Verbänden unnötig einschränken. Ausschlaggebend

und ausreichend sollte sein, dass der Verband gemeinnützig agiert.

Die DUH hat sich für das auf EU-Ebene geplante, im Vergleich zur

deutschen Musterfeststellungsklage verbraucherfreundlichere

Sammelklagen-Gesetz stark gemacht und die Ministerin Barley bereits

im Januar 2019 schriftlich aufgefordert, im Ministerrat entsprechend

zu agieren. Die DUH bedauert, dass das Schreiben bislang ohne Antwort

blieb.

