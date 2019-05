Westfalen-Blatt: Lübbe-Wolff zu 70 Jahre Grundgesetz: Föderalismus ist geschwächt worden

Die ehemalige Bundesverfassungsrichterin

Gertrude Lübbe-Wolff kritisiert den Verlust föderaler Elemente im

Grundgesetz. „Der Föderalismus, der immer schon eher schwach

ausgeprägt war, ist insgesamt noch weiter geschwächt worden“, sagte

Lübbe-Wolff dem Bielefelder „Westfalen-Blatt“ (Donnerstagsausgabe).

Als aktuelles Beispiel nennt die Rechtswissenschaftlerin die

Änderung des Grundgesetzes zur Finanzierung der Digitalisierung der

Schulen durch den Bund. „Wenn bei den Schulen etwas nicht

funktioniert, sollte man Klarheit haben, wer dafür verantwortlich ist

und wen man deshalb abwählen muss, wenn es besser werden soll. Diese

Klarheit nimmt ab, wenn zwar eigentlich die Länder zuständig sind,

aber in der Finanzierung, in einem ganz entscheidenden Punkt also,

der Bund mitmischt“, sagte Lübbe-Wolff.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell